Le inondazioni in Cina provocano decine di morti a causa del caldo estremo che colpisce il paese

HQ Le ultime notizie sulla Cina . La Cina sta affrontando una crisi climatica senza precedenti quest'estate. Dopo una serie di ondate di calore con temperature record, ora sta inondando da sud e fino al nord del paese. In particolare, la stessa capitale Pechino sta affrontando inondazioni, dove 80.000 persone hanno dovuto essere evacuate, e più di trenta persone sono morte. Altre otto persone sono morte un po' più a nord, a Chengde, in una frana, secondo la BBC. Le inondazioni hanno danneggiato decine di strade e interrotto l'approvvigionamento di energia elettrica in più di 130 villaggi, anche se il governo ha già stanziato fondi e truppe per ripristinare i trasporti e le reti elettriche. Il presidente Xi Jinping ha chiesto "il massimo sforzo" da parte delle squadre di soccorso e ha detto alle autorità di prepararsi per "gli scenari peggiori e più estremi". Wuhan - Cina. // Shutterstock