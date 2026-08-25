Le leggende del calcio chiedono un cambiamento nella leadership della FIFA e si uniscono all'opposizione a Infantino

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Ex calciatori di rilievo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si oppongono al presidente della FIFA Gianni Infantino e condividono le loro preoccupazioni riguardo all'attuale leadership della FIFA. "Per troppo tempo abbiamo visto decisioni importanti prese senza che i giocatori venissero consultati o presi in considerazione, e senza alcun riguardo per i tifosi che sostengono lo sport."

Tra i calciatori che hanno condiviso lo stesso messaggio, scritto su lettere bianche su sfondo nero, ci sono Didier Drogba, Bixente Lizarazu, Robert Pirès, l'ex vincitore del Mondiale 1998 Emmanuel Petit, Claudio Pizarro ed Emmanuel Adebayor, oltre alla difensore inglese ancora attiva Lucy Bronze.

"Come giocatori, il football ci ha dato tutto, e noi abbiamo dedicato la nostra vita. Insieme, abbiamo suonato sui suoi palchi più grandi e indossato con orgoglio le nostre maglie nazionali. Ma sappiamo che nessuno dei nostri successi sarebbe stato possibile senza i tifosi, la cui passione e impegno sono la base di questo gioco."

"Condividiamo esattamente le stesse preoccupazioni dei milioni di fan nel mondo. Come loro, abbiamo visto il calcio che amiamo allontanarsi dai suoi valori fondamentali sotto l'attuale leadership della FIFA."

I giocatori condividono tutti lo stesso messaggio chiedendo un cambiamento nella leadership della FIFA, affermando: "Ci sono persone valide all'interno della FIFA che vogliono ricostruire la fiducia, ma una nuova era richiede un cambiamento strutturato: una reale e diretta voce da parte di giocatori e tifosi su come viene gestito il calcio. Coloro che scendono in campo e chi siede sugli spalti meritano una voce genuina per contribuire insieme a rimodellare il futuro del calcio."

"Il cambiamento è necessario. Il potere ha offuscato la capacità dell'attuale leadership di distinguere tra i propri interessi e ciò che è meglio per il calcio."