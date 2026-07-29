I campionati europei tra cui Premier League, Bundesliga, LaLiga e Serie A respingono e condannano i piani della FIFA

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Anche le European Leagues (EL) hanno reagito alla notizia che la FIFA intende vendere quote minoritarie della Coppa del Mondo e di altre competizioni tramite una controllata e , come la UEFA, ha respinto l'idea, affermando che la Coppa del Mondo "non dovrebbe essere in vendita" e che non è un asset di private equity di Gianni Infantino.

Il presidente dell'EL, Claudius Schäfer, ha dichiarato che questa proposta darebbe agli investitori privati un diritto permanente sul calcio e metterebbe a rischio le fondamenta su cui il calcio si è sviluppato e prosperato per generazioni.

L'organizzazione, con 31 membri provenienti dalle leghe professionistiche europee, tra cui la Premier League in Inghilterra, la Ligue de Football Professionnel in Francia, la LaLiga in Spagna, la Bundesliga in Germania e la Lega Serie A in Italia, ha tenuto una riunione virtuale mercoledì 29 luglio per affrontare i temi dell'incontro, e quindi tutti sostengono questa posizione.

"I campionati europei continueranno a collaborare con la UEFA per tutelare gli interessi a lungo termine del calcio. Abbiamo fiducia che le Federazioni / Associazioni Nazionali di tutto il mondo faranno lo stesso mentre esamineranno questa proposta del Presidente FIFA", ha dichiarato l'EL in un comunicato.