Le loot box di EA Sports FC non sono una forma di gioco d'azzardo, secondo la Corte Suprema austriaca

Il dibattito sulle loot box e sul fatto che il controverso sistema sia effettivamente una forma di gioco d'azzardo è stato teso da seguire per molto tempo, e chiaramente la fine di questa discussione non è ancora in vista.

Ora, la Supreme Court dell'Austria ha preso un giudizio su questo fronte e su come le loot box non siano in realtà una forma di gioco d'azzardo, ma richiedono abilità e iniziativa del giocatore per padroneggiarle. Queste informazioni sono state riprese da GamesMarkt (grazie, GamesIndustry), dove la sentenza ufficiale ha espresso quanto segue.

"In questo videogioco, nonostante l'allocazione casuale di singoli contenuti digitali dai Pack, il giocatore umano può usare le proprie abilità per controllare il corso del gioco con una probabilità di successo adeguata, stabilendo così un'aspettativa razionale di vincita".

Le loot box in questione riguardano la modalità Ultimate Team che è stata usata nei titoli precedenti EA Sports FC e FIFA. È una meccanica in cui i giocatori raccolgono carte sbloccate dalle loot box e usano le carte per costruire una squadra forte di giocatori che può competere in partite online.

Parlando di questa sentenza, EA ha rilasciato una dichiarazione che aggiunge: "Accogliamo con favore la decisione della Corte Suprema austriaca che conferma che EA SPORTS FC e la modalità FC Ultimate Team non costituiscono gioco d'azzardo. La decisione, che è definitiva, porta la chiarezza di cui ha bisogno sia all'industria che agli operatori austriaci."

Consideri le loot box come gioco d'azzardo o no?