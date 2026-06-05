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Le mangrovie si stanno riprendendo in tutto il mondo e sequestrano enormi quantità di anidride carbonica

Gli scienziati sono sorpresi di vedere le foreste riprendersi così rapidamente come è successo nell'ultimo decennio.

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Le foreste di mangrovie sono spesso citate come uno dei fattori più importanti per mantenere un ambiente sano; Proteggono le coste dall'erosione, purificano l'acqua, sostengono una fauna ricca, offrono protezione dagli tsunami e sequestrano enormi quantità di anidride carbonica. Ma come tante altre cose in natura, queste foreste sono state da tempo devastate e sovrasfruttate.

Ora, tuttavia, la BBC riporta che la tendenza sembra essersi invertita grazie a determinati sforzi a livello mondiale, oltre a regolamenti più severi. I ricercatori affermano che le foreste di mangrovie sequestrano fino a cinque volte più anidride carbonica rispetto alle foreste terrestri ordinarie, e si rigenerano molto rapidamente finché la distruzione si ferma.

Anche la consapevolezza è stata un fattore che ha contribuito, poiché le persone nei paesi ricchi di mangrovie come Indonesia e Myanmar si sono rese conto di quanto siano effettivamente vantaggiose queste foreste. Di conseguenza, nell'ultimo decennio, le foreste non solo si sono stabilizzate, ma hanno persino ricominciato ad espandersi.

Le mangrovie si stanno riprendendo in tutto il mondo e sequestrano enormi quantità di anidride carbonica

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