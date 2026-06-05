Le mangrovie si stanno riprendendo in tutto il mondo e sequestrano enormi quantità di anidride carbonica

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Le foreste di mangrovie sono spesso citate come uno dei fattori più importanti per mantenere un ambiente sano; Proteggono le coste dall'erosione, purificano l'acqua, sostengono una fauna ricca, offrono protezione dagli tsunami e sequestrano enormi quantità di anidride carbonica. Ma come tante altre cose in natura, queste foreste sono state da tempo devastate e sovrasfruttate.

Ora, tuttavia, la BBC riporta che la tendenza sembra essersi invertita grazie a determinati sforzi a livello mondiale, oltre a regolamenti più severi. I ricercatori affermano che le foreste di mangrovie sequestrano fino a cinque volte più anidride carbonica rispetto alle foreste terrestri ordinarie, e si rigenerano molto rapidamente finché la distruzione si ferma.

Anche la consapevolezza è stata un fattore che ha contribuito, poiché le persone nei paesi ricchi di mangrovie come Indonesia e Myanmar si sono rese conto di quanto siano effettivamente vantaggiose queste foreste. Di conseguenza, nell'ultimo decennio, le foreste non solo si sono stabilizzate, ma hanno persino ricominciato ad espandersi.