Il fatto che questo gioco sia stato rilasciato e che, contro ogni previsione immaginabile, sia diventato un clamoroso, grande successo mostruoso in autostop, sembrava la cosa meno probabile che accadesse nel genere delle corse simulate. Questo perché Motorsport Games, con sede in Florida, era in calo per il conteggio. Pronto per il fallimento. Il loro gioco Nascar è stato interrotto alle ginocchia, hanno perso la licenza BTCC su cui hanno costruito un gioco, hanno cancellato tre titoli in arrivo e hanno rilasciato così pochi (e inutili) aggiornamenti a Rfactor 2 per un paio d'anni che sembrava più oscuro della panchina del Camerun (RIP Arne-H). Le Mans Ultimate non riusciva a riuscirci. Sarebbe stato a malapena rilasciato e, ovviamente, sarebbe stato completamente invaso, superato e surclassato in sabbiera da giganti come Assetto Corsa e Iracing. Ma non è stato così.

La grafica è super pulita e realistica, gli effetti meteorologici come gli effetti di luce sono brillanti.

Le Mans Ultimate è stato lanciato in forma alpha alla fine di febbraio dello scorso anno e, nonostante un inizio lento, il mondo delle corse simulate era generalmente d'accordo sul fatto che lo studio dietro Rfactor stesse mettendo insieme le basi di quello che potrebbe essere un gioco di corse davvero buono. Sono salito subito a bordo, come faccio sempre con questo meraviglioso sottogenere, e da quando è uscito l'alpha ho giocato un po' Le Mans Ultimate, tenendo il passo nell'ultimo anno e guardando Studio 397 pensare bene, fare bene e lucidare un po' di diamante. Alla fine della scorsa settimana, la versione 1.0 è stata lanciata e Le Mans Ultimate è quindi chiamato "finito", il che significa che sono pronto con una valutazione. Questo gioco può davvero competere con Assetto Corsa: Competizione, Iracing e Automobilista 2?

La risposta è sì, anche se mi mancano ancora molti dei contenuti promessi che stavamo aspettando negli ultimi 18 mesi. La cosa importante però è che le fondamenta siano ben costruite, che le basi siano davvero buone e, detto questo, 397 ha ovviamente tutte le opportunità del mondo per costruire, espandere, migliorare, lucidare e macinare ciò che è già in offerta qui. Le Mans Ultimate è l'unico gioco ufficiale WEC su licenza sul mercato al momento e, come con tutti i titoli di sim racing, sta o cade sulla fisica degli pneumatici, che qui è davvero ben fatta.

Tuttavia, qui manca un po' di ottimizzazione, che spero venga fatta prima della fine dell'estate.

397 ha preso in prestito molto da Rfactor 2 e poi ha aggiunto parti che penso provengano principalmente da Automobilista 2. C'è semplicemente una tolleranza nell'angolo di slittamento degli pneumatici che mi permette come pilota di guidare la mia vettura WEC (che si tratti di una Hypercar, LMP o GT3) in modo più forte e aggressivo di quanto sia possibile, ad esempio, in Iracing e Assetto Corsa Competizione. C'è una tolleranza nelle gomme che personalmente penso sia più in linea con le corse reali che ad esempio nell'Iracing, dove le gomme sembrano consentire un unico stile di guida e chiunque provi qualcos'altro viene penalizzato. Riesco a spingere la mia AMG GTR più qui che in qualsiasi altro simulatore concorrente tranne Automobilista 2 e quando le gomme cedono e si perde grip, lo sento con grande chiarezza nel volante e riesco a parare prima che l'auto si perda in una sbandata oltre ogni salvezza possibile.

Anche il movimento del peso all'interno del telaio delle auto è brillantemente trasmesso e il dettaglio offerto dal fenomenale force feedback del gioco è senza dubbio il migliore del genere. Studio 397 è stato per molti anni il migliore nel trasmettere ciò che sta accadendo nel telaio e negli pneumatici attraverso il volante e così anche qui. A volte, a mio parere, ci sono un po' troppi dettagli nel volante, ma ovviamente non è un problema snellirli un po' durante le gare più lunghe nelle impostazioni, il che rende decisamente assurdo usarlo come punto negativo. Il FFB qui, è brillante. Nient'altro. La sensazione di come funzionano gli ammortizzatori quando la Porsche GT3 sbanda in caso di frenata brusca o di come si sente quando le gomme salgono sui cordoli a Spa, è incredibilmente buona.

Quasi altrettanto buona è la grafica, che avrei volentieri descritto come fantastica se non fosse stato per la mancanza di ottimizzazione. Nel complesso, Le Mans Ultimate è uno dei simulatori più belli in assoluto del genere con modelli di auto molto ben fatti, piste molto ben costruite e una scala di colori / illuminazione perfettamente tagliata che crea un senso di realismo senza essere disegnato in modo cartoonesco come a volte può essere percepito in particolare in Automobilista 2 e Iracing. Tuttavia, come ho detto, ci sono alcuni problemi minori con il modo in cui il gioco è stato ottimizzato e molti dei problemi che ho riscontrato non sono davvero comprensibili. Ultimamente sto giocando Le Mans Ultimate con un RTX 5090 e un 9950X3D e nonostante tutta la potenza hardware che il mio computer da gioco ora ospita, questo gioco a volte singhiozza e si comporta come se ci fossero problemi con il modo in cui vengono caricate le ombre in particolare. Una gara contro le auto IA può svolgersi senza intoppi mentre la gara successiva, la stessa quantità di auto sulla stessa pista in un'auto diversa, può tossire/bloccarsi come un gioco nella fase beta che non è stato ancora sintonizzato. Presumo che Studio 397 risolva questo problema e non è un grosso problema per me, ma i lunghi tempi di caricamento e l'ottimizzazione irregolare d'altra parte devono essere curati.

Ci sono pochi simulatori di corse in grado di competere con la fisica degli pneumatici di Le Mans Ultimate.

Il suono è brillante, però. Direttamente - anche. Studio 397 è davvero riuscito a trovare la sua strada attraverso la pletora di suoni del motore, suoni della cupola, suoni ambientali ed effetti disponibili e i loro ingegneri del suono sono riusciti a ottenere la quantità di riverbero che hanno applicato ai suoni del motore/scarico che ruggiscono all'interno delle auto nel modo giusto. C'è un carattere ricco, muschiato e disordinato nel modo in cui le auto suonano qui che è facile da apprezzare e molto corpo nel suono, che purtroppo manca a relativamente molti giochi del genere.

Le Mans Ultimate ha così raggiunto lo stato 1.0 e quindi "versione finale", nonostante ciò, non è proprio un gioco finito nel modo in cui ci era stato promesso in precedenza. Se acquisti il gioco per £ 25, ottieni solo la stagione WEC 2023 e quindi devi acquistare per il 2024 e presto anche per il 2025. Se acquisti l'edizione deluxe per £ 64, ottieni tutti i DLC attuali ma non ci sono contenuti per giocatore singolo, modalità carriera e praticamente tutto il resto oltre alle corse multiplayer online in cui il team di Rfactor ha ovviamente messo tutto lo sforzo. Che penso sia una priorità, va detto, ma ciò non cambia il fatto che si tratta di un simulatore che simula le auto del WEC e forse non di un vero e proprio "gioco di corse" nel modo in cui ci aspettiamo.

Le corse online sono davvero buone qui e ci sono molti piloti affamati di gare nelle lobby dei Motorsport Games.

Definirlo completamente finito è un po' fuorviante secondo me, ma ovviamente non è difficile nel mondo dei giochi di oggi. Giochi enormi come Call of Duty: Warzone, Battlefield 2042 o perché no Fallout vengono rilasciati anche in uno stato incompiuto, a prezzo pieno, che i giocatori (più o meno) tollerano. Quindi non mi lamenterò troppo del fatto che 397 non ha davvero raggiunto la "versione finale" in termini di funzionalità e contenuti. Le Mans Ultimate è fondamentalmente un ottimo simulatore di corse la cui parte di corse online compete facilmente con il meglio del genere e la cui fisica degli pneumatici, FFB e grafica/suono fanno lo stesso. Se a Studio 397 viene dato il tempo di continuare a costruire, rifinire ed espandersi, non ho dubbi che questo potrebbe diventare il nuovo sovrano del genere delle corse simulate.