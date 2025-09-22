Le maschere sono il tema dell'ultimo Combat Patrols di Warhammer

HQ

È sempre bello vedere un nuovo Combat Patrol arrivare sul mercato, poiché è uno dei pochi modi in cui puoi ottenere un po' più di soldi per i tuoi soldi in Warhammer 40,000. Due nuove aggiunte sono state aggiunte alla gamma, con gli Harlequins e i Death Korps di Krieg che ottengono le loro robuste scatole.

Essendo un esercito piccolo, veloce ed elitario, la scatola degli Arlecchini viene fornita con solo 11 miniature, ma quattro di esse sono veicoli. Ottieni una troupe di Arlecchino di sei uomini, con un solitario come leader, insieme a un Tessitore di Cieli, un Tessitore di Stelle e un Tessitore del Vuoto.

Come con qualsiasi scatola Militarum, ottieni molti più uomini nel Death Korps di Krieg Combat Patrol. Dieci soldati dei Death Korps ti danno dei corpi e una squadra di comando di sei membri può guidarli. Cinque cavalieri della Morte possono caricare le linee nemiche più fitte e una squadra di armi pesanti farà esplodere chiunque sia rimasto sul campo. Una bella gamma di truppe, che possono essere inserite in qualsiasi esercito di Militarum. Per costruire un esercito, la scatola Krieg sembra un po' migliore, poiché afferrare un paio di queste scatole può offrirti più di ciò di cui hai bisogno in un esercito.

Entrambe le pattuglie di combattimento arriveranno entro la fine dell'anno e terremo d'occhio la pagina della community di Warhammer per vedere quando verranno effettuati i preordini.

