Le medagliate olimpiche nel pattinaggio artistico si esibiscono nei panni di Sub-Zero e Kitana di Mortal Kombat

HQ

Se segui le Olimpiadi Invernali, probabilmente hai visto la stella nascente Alysa Liu, che ha conquistato non solo i giudici ma praticamente il mondo intero con il suo pattinaggio artistico lo scorso fine settimana. Ma ci sono stati ovviamente diversi altri pattinatori artistici che meritano una menzione - e dato che si tratta di un sito di giochi, vorremmo cogliere l'occasione per mettere in evidenza i pattinatori georgiani Luka Berulava e Anastasiia Metelkina.

Durante la gala di chiusura dell'Esibizione di Pattinaggio Artistico, i due medagliati d'argento si sono esibiti come Sub-Zero e Kitana in un combattimento splendidamente coreografato sulla melodia del potente Techno Syndrome degli Immortals dal primo film di Mortal Kombat (quello del 1995). Se volete vedere l'intera performance, la potete trovare qui sotto su Bluesky.