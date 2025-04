Le minacce tariffarie di Trump scuotono i mercati globali lunedì

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Gli sviluppi del fine settimana hanno rivelato una dura realtà per gli investitori globali: le minacce tariffarie di Donald Trump, che il presidente ha descritto come "medicine necessarie", non sono più una questione di speculazione, ma una preoccupazione incombente.

I mercati hanno aperto lunedì con un forte calo, poiché gli analisti hanno notato che il sell-off, a differenza del precedente panico del mercato, è stato inquietantemente razionale. Se ti stai chiedendo quali paesi sono stati colpiti dai dazi di Trump, puoi leggere l'elenco completo qui.

Gli investitori stanno ora valutando le potenziali ricadute di questi dazi, compreso il rischio di una recessione globale e la pressione deflazionistica. Per ora, resta da vedere se la posizione di Trump porterà a ulteriori perturbazioni economiche o a una rapida correzione del mercato.