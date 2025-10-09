Le minifigure Lego della Morte Nera sono in vendita a prezzi folli in questo momento

HQ

La nuova Morte Nera Lego non è uscita da molto tempo e poche persone hanno fatto il grande passo di £ 899 per ottenere il nuovo set, ma coloro che lo hanno fatto stanno già recuperando parte di quei soldi vendendo singole minifigure.

La maggior parte delle minifigure del set sono state rilasciate in precedenza in qualche modo, ma i modelli aggiornati sono visti come in qualche modo esclusivi per i collezionisti. Ciò significa, come notato da Brick Fanatics, che i personaggi costano da £ 33 a £ 87.

La vasca idromassaggio Stormtrooper è la figura più costosa della lista, ma le persone stanno pagando prezzi elevati per le mini con più di un paio di pantaloncini. L'Imperial Dignitary non è da meno, venduto per £ 57. Se mettessi in vendita tutte le minifigure del set, saresti sulla buona strada per recuperare una buona fetta di quelle 899 sterline. Dimostra quanto sia grande il mercato dei Lego al giorno d'oggi, supponiamo.

Minifigures vendute a quanto costa?!

