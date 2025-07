Le montagne russe più alte del mondo iniziano i test

HQ

Nel 2019, quando Falcon's Flight è stato presentato per la prima volta, c'erano alcuni scettici tra i fan delle montagne russe, che credevano che l'attrazione di Qiddiya non sarebbe stata in grado di soddisfare le aspettative. Ma, di recente, abbiamo riferito che aveva terminato la costruzione e ora sembra essere in fase di test.

In un video pubblicato da Coasters and Brews su Twitter/X, vediamo un rendering delle montagne russe che decollano, con la didascalia che i test sono iniziati per le montagne russe più grandi del mondo. Il piano rimane quello di far salire le persone a bordo di Falcon's Flight nel 2025, rendendo Six Flags Qiddiya City una destinazione imperdibile per i fan sfegatati delle montagne russe.

Falcon's Flight occupa ben 4.250 metri di pista, di cui 163 metri come collina per il tempo di trasmissione. Con un'altezza di 195 metri, queste montagne russe attireranno sicuramente gli appassionati dei parchi a tema quando arriverà il momento di essere svelate come si deve. Fino ad allora, possiamo solo immaginarci sui sedili delle montagne russe mentre continuano a uscire video di prova.

