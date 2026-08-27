Le montagne russe Six Flags Magic Mountain 'X2' collegate a una dozzina di gravi lesioni cerebrali, due morti

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X2, una montagna russa a Six Flags Magic Mountain, a Valencia, California, è stata collegata a più di una dozzina di segnalazioni di gravi infortuni e ricoveri in quasi due decenni, secondo un'indagine della CNN. Alcuni di questi passeggeri hanno subito gravi ematomi subdurali che hanno causato disabilità che hanno cambiato la vita o sono caduti in coma, due di loro sono deceduti.

Hilda Farias, madre single di 28 anni, è morta nel 2010, con gli esperti medici dell'epoca che sospettavano che la sua morte fosse stata causata da "un'anomalia cerebrale che si è rotta a causa dell'intensità del viaggio". Christopher Hawley, laureato di 22 anni, è morto nel 2022. Hawley, che era in buona salute, ha subito un'emorazione cerebrale dopo un trauma cranico contusivo ed è morto poche ore dopo aver saluto sulla montagna russa.

Le montagne russe X sono state inaugurate per la prima volta nel 2002, gettando il suo produttore Arrow Dynamics in bancarotta, e sono state ridisegnate come X2 nel 2007. È un modello molto raro di montagna russa a quarta dimensione, con sedili ai lati della pista che ruotano liberamente di 360º, spesso costringendoti a fare cadute quasi verticali rivolte all'indietro o a testa in giù. È un'attrazione molto estrema e ce n'è un'altra simile al mondo, l'altra, chiamata Eejanaika, situata nell'altopiano di Fuji-Q in Giappone.

Due gravi episodi con X2 a luglio

La CNN ha indagato su queste e altre testimonianze di ciclisti con gravi ferite. Due episodi gravi sono accaduti nell'arco di una settimana di luglio: il 5 luglio 2026, Pamela Guillén, 40 anni, ha colpito più volte la testa contro il poggiatesta, è stata portata in ospedale con un grave ematoma subdurale e compressione cerebrale, e si è risvegliata due settimane dopo l'intervento, ha bisogno di farmaci per prevenire l'intervento.

Sei giorni dopo, sempre a luglio, Naomi Greer-Wilkinson, 25 anni, ha perso conoscenza poco dopo aver percorso la stessa attrazione e da allora rimane in coma in condizioni critiche, con la sua famiglia che è stata invitata a prepararsi al peggio. In entrambi i casi, Six Flags non ha più raggiunto le famiglie da quando ha offerto loro cibo la prima notte dopo l'incidente.

L'attrazione rimase aperta il giorno successivo fino alla chiusura la sera del 12 luglio, e da allora è rimasta chiusa.

Tre neurochirurghi che hanno curato le due donne a luglio hanno dichiarato alla CNN che "le gravi lesioni cerebrali che richiedono assistenza neurochirurgica d'emergenza sono state il risultato di un traumatico evento di accelerazione-decelerazione rapida vissuto durante la pedalata X2".

Brian Avery, professore all'Università della Florida specializzato in sicurezza delle attrazioni e gestione del rischio, ha affermato che gli standard di sicurezza dello stato della Florida sono "un buon punto di partenza ma non tengono conto di fattori reali come il movimento della testa del pilota, il luogo in cui il pilota è seduto e se la testa colpisce lo schienale del sedile".

Sebbene questi siano i casi più estremi, molti ciclisti citano dolori o infortuni alla testa e al collo dopo aver percorso l'X2. L'indagine della CNN rivela che il parco aveva presentato 70 denunce per lesioni alla testa e al collo riguardanti l'attrazione nei tre anni precedenti l'incidente di Hawley nel 2022. Six Flags è riuscita in tribunale a mantenere sigillati i rapporti di primo soccorso e incidenti medici, per evitare una "copertura mediatica sensazionale che ha presentato l'attrazione X2 come pericolosa, contaminando così la giuria. "