Le montagne russe Tron Lightcycle Run a Disney World sostituiscono la musica dei Daft Punk con i Nine Inch Nails

Tron: Ares , il terzo capitolo del franchise iniziato nel 1982, esce nei cinema questo venerdì 10 ottobre. Come il secondo film, Tron: Legacy del 2010, che aveva la musica dei Daft Punk, Ares presenta musica elettronica di una band popolare, i Nine Inch Nails. E i visitatori del resort Walt Disney World di Orlando potranno ascoltarlo mentre cavalcano le montagne russe di Tron, Tron Lightcycle Run, ma solo per un periodo di tempo limitato.

La corsa, aperta per la prima volta al Magic Kingdom nel 2023, è ispirata a Tron Legacy e, mentre i ciclisti vengono lanciati a 95 km/h in treni a forma di bicicletta, ascoltano l'iconica musica del duo francese Daft Punk.

Tuttavia, da metà settembre e per un periodo di tempo limitato (non specificato, ma potrebbe dipendere dalla popolarità del film), la giostra di Orlando così come quella originale di Shanghai Disneyland sarà caratterizzata da una Tron: Ares sovrapposizione, sostituendo le classiche luci blu della Griglia ai toni rossi che caratterizzano Tron Ares, e anche cambiare la musica dei Daft Punk con la colonna sonora dei Nine Inch Nails, che, come previsto, è uno degli aspetti migliori del nuovo film di Tron... anche se la colonna sonora dei Daft Punk era altrettanto fantastica e, a questo punto, più memorabile.

Guarderai Tron: Ares questo fine settimana?