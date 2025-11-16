Le nazioni europee si sono già confermate qualificate o "virtualmente" qualificate per la Coppa del Mondo 2026

HQ

Manca solo una giornata alle qualificazioni ai Mondiali per le nazioni europee: da domenica 16 novembre a martedì 18 novembre, conosceremo le 12 nazioni che otterranno i posti di qualificazione diretta come vincitrici dei rispettivi gironi. Anche altre quattro nazioni si qualificheranno attraverso gli spareggi nel marzo 2026.

Ma prima, dopo dieci giornate (con le finali della Nations League in mezzo), queste sono le tre nazioni qualificate per la Coppa del Mondo... e le tre nazioni che sono già "virtualmente" qualificate:

Confermati qualificati come vincitori dei gironi:



Croazia



Inghilterra



Francia



Praticamente qualificato:



Svizzera: qualificata a meno che non perda contro il Kosovo con sei o più gol di scarto martedì



Spagna: Qualificata fino a quando martedì perde contro la Turchia con sette o più gol di scarto



Norvegia: qualificata a meno che non perda contro l'Italia con nove o più gol di scarto domenica



Al momento, abbiamo tre nazioni qualificate e altre tre che sono sicure quasi al 99% di qualificarsi come vincitrici dei gironi. Tuttavia, ci sono anche alcune nazioni che hanno almeno i posti per gli spareggi assicurati:



Austria



Bosnia ed Erzegovina



Danimarca



Belgio



Germania



Italia



Kosovo



Paesi Bassi



Irlanda del Nord (attraverso il percorso degli spareggi)



Polonia



Portogallo



Romania (attraverso il percorso degli spareggi)



Scozia



Slovacchia



Svezia (attraverso gli spareggi)



Turchia



Tutte le partite delle qualificazioni alla Coppa del Mondo da domenica a martedì 16-18 novembre

Domenica 16 novembre



Ungheria-Irlanda: 15:00 CET, 14:00 GMT



Portogallo-Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT



Ucraina vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT



Azerbaigian vs. Francia: 18:00 CET, 17:00 GMT



Serbia vs. Lettonia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Albania-Inghilterra: 20:45 CET, 19:45 GMT



Italia-Norvegia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Israele vs. Moldavia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Lunedì 17 novembre



Malta vs. Polonia 20:45 CET, 19:45 GMT



Repubblica Ceca vs. Gibilterra 20:45 CET, 19:45 GMT



Olanda vs. Lituania 20:45 CET, 19:45 GMT



Germania vs. Slovacchia 20:45 CET, 19:45 GMT



Irlanda del Nord vs. Lussemburgo 20:45 CET, 19:45 GMT



Montenegro-Croazia 20:45 CET, 19:45 GMT



Martedì 18 novembre



Romania vs. San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT



Bielorussia vs. Grecia 20:45 CET, 19:45 GMT



Bulgaria-Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT



Spagna-Turchia 20:45 CET, 19:45 GMT



Svezia-Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT



Galles vs. Macedonia del Nord 20:45 CET, 19:45 GMT



Kosovo vs. Svizzera 20:45 CET, 19:45 GMT



Belgio vs. Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT



Austria-Bosnia-Erzegovina 20:45 CET, 19:45 GMT



Scozia-Danimarca 20:45 CET, 19:45 GMT

