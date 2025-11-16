Sport
Le nazioni europee si sono già confermate qualificate o "virtualmente" qualificate per la Coppa del Mondo 2026
Tre nazioni confermate qualificate, altre tre qualificate "virtualmente" e sei alla fine...
Manca solo una giornata alle qualificazioni ai Mondiali per le nazioni europee: da domenica 16 novembre a martedì 18 novembre, conosceremo le 12 nazioni che otterranno i posti di qualificazione diretta come vincitrici dei rispettivi gironi. Anche altre quattro nazioni si qualificheranno attraverso gli spareggi nel marzo 2026.
Ma prima, dopo dieci giornate (con le finali della Nations League in mezzo), queste sono le tre nazioni qualificate per la Coppa del Mondo... e le tre nazioni che sono già "virtualmente" qualificate:
Confermati qualificati come vincitori dei gironi:
- Croazia
- Inghilterra
- Francia
Praticamente qualificato:
- Svizzera: qualificata a meno che non perda contro il Kosovo con sei o più gol di scarto martedì
- Spagna: Qualificata fino a quando martedì perde contro la Turchia con sette o più gol di scarto
- Norvegia: qualificata a meno che non perda contro l'Italia con nove o più gol di scarto domenica
Al momento, abbiamo tre nazioni qualificate e altre tre che sono sicure quasi al 99% di qualificarsi come vincitrici dei gironi. Tuttavia, ci sono anche alcune nazioni che hanno almeno i posti per gli spareggi assicurati:
- Austria
- Bosnia ed Erzegovina
- Danimarca
- Belgio
- Germania
- Italia
- Kosovo
- Paesi Bassi
- Irlanda del Nord (attraverso il percorso degli spareggi)
- Polonia
- Portogallo
- Romania (attraverso il percorso degli spareggi)
- Scozia
- Slovacchia
- Svezia (attraverso gli spareggi)
- Turchia
Tutte le partite delle qualificazioni alla Coppa del Mondo da domenica a martedì 16-18 novembre
Domenica 16 novembre
- Ungheria-Irlanda: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Portogallo-Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Ucraina vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Azerbaigian vs. Francia: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Serbia vs. Lettonia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Albania-Inghilterra: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Italia-Norvegia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Israele vs. Moldavia: 20:45 CET, 19:45 GMT
Lunedì 17 novembre
- Malta vs. Polonia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Repubblica Ceca vs. Gibilterra 20:45 CET, 19:45 GMT
- Olanda vs. Lituania 20:45 CET, 19:45 GMT
- Germania vs. Slovacchia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Irlanda del Nord vs. Lussemburgo 20:45 CET, 19:45 GMT
- Montenegro-Croazia 20:45 CET, 19:45 GMT
Martedì 18 novembre
- Romania vs. San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT
- Bielorussia vs. Grecia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Bulgaria-Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Spagna-Turchia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Svezia-Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Galles vs. Macedonia del Nord 20:45 CET, 19:45 GMT
- Kosovo vs. Svizzera 20:45 CET, 19:45 GMT
- Belgio vs. Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT
- Austria-Bosnia-Erzegovina 20:45 CET, 19:45 GMT
- Scozia-Danimarca 20:45 CET, 19:45 GMT