Le Nazioni Unite accusano la Russia di crimini contro l'umanità in Ucraina

HQ

Un nuovo rapporto di una commissione delle Nazioni Unite ha concluso che i diffusi rapimenti e maltrattamenti degli ucraini da parte della Russia durante la sua invasione su vasta scala equivalgono a crimini contro l'umanità (via Reuters).

I civili nei territori occupati dalla Russia sono stati detenuti, deportati con la forza e sottoposti a interrogatori brutali, spesso guidati dalle agenzie di sicurezza russe. I risultati descrivono un modello di tortura, violenza sessuale e sparizioni forzate.

Mentre la Russia respinge il rapporto come parziale e politicamente motivato, l'Ucraina esorta le Nazioni Unite a estendere il mandato della Commissione per continuare le indagini. Per ora, resta da vedere come risponderà la comunità internazionale.