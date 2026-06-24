Le Nazioni Unite chiedono maggiore trasparenza ambientale alle aziende di IA

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Qualche giorno fa abbiamo appreso che Anthropic si è unita alla coalizione per la rimozione del carbonio Frontier insieme ad altre grandi aziende tecnologiche, ma anche se ciò potesse aiutare le startup di rimozione nei prossimi anni, il grande elefante nella stanza con le aziende di Intelligenza Artificiale è sempre stata la vera impronta ambientale che lasciano.

Pertanto, il presidente dell'ONU Antóni Guterres chiede maggiore trasparenza a riguardo, poiché desidera che le grandi aziende di IA rendano pubbliche l'intero impatto sull'acqua, sul carbonio e sull'uso del suolo dei loro data center che consumano molto. L'energia che alimenta queste strutture, unita al loro uso intensivo di acqua per scopi di raffreddamento, è diventata una delle principali preoccupazioni climatiche nell'ultimo decennio. Guterres avverte che entro il 2030 potrebbero consumare più elettricità di quasi cinque paesi messi insieme, e abbastanza acqua per soddisfare i bisogni fondamentali dei 1,3 miliardi di persone che vivono nell'Africa subsahariana per un anno intero.

L'obiettivo dell'ONU è vedere la crescita dell'IA alimentata dalle rinnovabili, e non da più combustibili fossili. Guterres esorta queste aziende a gestire tutti i data center con energia pulita tra quattro anni, invitando allo stesso tempo l'industria dei combustibili fossili a ridurre le emissioni di metano riparando le perdite e ponendo fine alla regolare infiammazione (la pratica abituale di bruciare il gas in eccesso negli impianti petroliferi).

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Fonte: Reuters.