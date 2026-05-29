Le Nazioni Unite vogliono rendere il mondo digitale sicuro per i bambini

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Il capo dei diritti umani dell'ONU, Volker Turk, ha chiarito che gli stati devono costringere i giganti della tecnologia a migliorare la sicurezza dei bambini, secondo The Straits Times e YLE. Continua dicendo che il danno ai bambini è stato il risultato diretto di pratiche commerciali e scelte progettuali.

"Il mondo digitale che collega i bambini all'apprendimento, alla comunità e alla creatività li espone anche a rischi reali per la loro sicurezza, privacy e benessere.

"Migliorare la protezione dei bambini online è una priorità urgente che dobbiamo assicurarci non solo che venga fatta - ma che venga fatta correttamente."

E, naturalmente, Turk ha detto che chi danneggia i bambini online deve essere ritenuto responsabile delle proprie azioni.

L'ufficio di Turk ha prodotto un insieme di 10 linee guida intitolate "Ottenere la sicurezza dei bambini online", che suggeriscono modi per rendere il mondo digitale sicuro per i bambini. Queste includono l'idea che le misure debbano essere soggette a una supervisione indipendente, con conseguenze legali che fungano da deterrenti.