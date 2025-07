Le Nebbie ritornano! Dai un'occhiata al nostro livestream completo World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic lancio

HQ

Potresti aver visto, e speriamo di aver guardato e unirti allo spettacolo dal vivo, ma ieri abbiamo collaborato con gli streamer Johnni Gade, AnnieFuschia e Guzu, tutti per un evento emozionante in cui siamo tornati a Mists of Pandaria per celebrare l'arrivo dell'espansione in World of Warcraft Classic.

Durante lo spettacolo, abbiamo affrontato diverse sfide eScenarios, esplorato il regno spirituale e acquisito sempre più familiarità con la classeMonk e la razzaPandaren, il tutto come parte di una trasmissione di più ore in cui abbiamo distribuito chicche e premi lungo il percorso.

Se non hai ancora visto lo spettacolo e, credici, non vorrai perderlo, ora puoi guardarlo nella sua interezza su Gamereactor semplicemente guardando il video qui sotto.