Appena uscito da un episodio di Game of Thrones, Israele ha lanciato un'operazione militare a sorpresa il 13 giugno 2025 e ora sappiamo che il nome in codice è stato "Nozze Rosse". Questo attacco ha preso di mira gli alti comandanti militari e gli scienziati nucleari iraniani in un assalto sincronizzato.

In pochi minuti, oltre 30 ufficiali di alto rango, tra cui il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il maggiore generale Mohammad Bagheri, e il comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), il maggiore generale Hossein Salami, sono stati confermati morti.

Contemporaneamente, nove dei principali scienziati nucleari iraniani sono stati eliminati nelle loro case, paralizzando di fatto le ambizioni nucleari della nazione. L'operazione fu il culmine di anni di meticolosa pianificazione, che coinvolse la raccolta di informazioni, operazioni segrete e inganni strategici.

Netanyahu ha orchestrato una serie di gesti diplomatici fuorvianti, tra cui una spaccatura fabbricata con gli Stati Uniti, per cullare l'Iran in un falso senso di sicurezza. Questo inganno ha permesso alle forze israeliane di colpire senza rappresaglie immediate, cogliendo alla sprovvista la leadership iraniana.

La precisione dell'attacco era sorprendente. Hanno partecipato oltre 200 aerei israeliani, sganciando centinaia di munizioni su obiettivi chiave in tutto l'Iran. Gli agenti del Mossad si erano infiltrati nel territorio iraniano, allestendo basi di droni e contrabbandando ordigni esplosivi per garantire il successo della missione.

In seguito, la struttura di comando militare iraniana è stata lasciata allo sbando. L'improvvisa perdita dei suoi massimi leader e scienziati ha gravemente ostacolato la sua capacità di rispondere all'attacco. Questa operazione aveva il nome in codice "Nozze Rosse". Cosa ne pensi del nome?

