Le nuove cartucce Switch 2 saranno molto più veloci, con più spazio di archiviazione e visivamente diverse, ma avranno le stesse dimensioni

Si è conclusa la presentazione completa del Nintendo Switch 2 Direct, dopo mesi di hype e un flusso costante di indiscrezioni, giochi di lancio presenti e assenze. Abbiamo avuto un po' di tutto, dai tanto attesi ritorni, alle conferme e agli occasionali colpi di cuore.

I giochi più ambiziosi richiederanno logicamente più spazio di archiviazione, sia nei loro formati fisici che nella memoria della console. Switch 2 avrà 256 GB a bordo, ma... E le cartucce di gioco?

Beh, ci sono diversi titoli qui. Il primo è che le cartucce avranno esattamente le stesse dimensioni delle attuali cartucce per Nintendo Switch, ma saranno di colore rosso brillante (il colore aziendale di Nintendo, o rosso "Mario", come lo si voglia chiamare). Tuttavia, la loro velocità di lettura sarà maggiore.

Nintendo ha anche confermato che saremo in grado di espandere lo spazio di archiviazione, ma solo con le schede MicroSD Express, il che significa che quelle che utilizziamo attualmente non saranno utili in futuro.

Tenete presente che Nintendo sta aumentando i prezzi su tutta la linea con la sua console di nuova generazione, e titoli come Mario Kart World costeranno 79,99 euro in digitale e 89,99 euro in fisico, quindi immaginiamo che queste nuove cartucce non saranno economiche...

Nintendo ha anche confermato sulla sua pagina di supporto che queste cartucce, sebbene più veloci, non conterranno sempre il gioco completo e serviranno come launcher per scaricare il titolo sulla console. Queste schede di gioco saranno comodamente contrassegnate sulle caselle del titolo di Nintendo Switch 2.