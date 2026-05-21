Le nuove funzionalità di Google Gemini permettono di "vedere il mondo" intorno a te in una Volvo EX60

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Con la presentazione della nuovissima versione di Gemini, Google ha già svelato nuove funzionalità e funzionalità, specificamente rivolte ai driver.

Per la prima volta, il prossimo Volvo EX60 permetterà all'assistente Gemini di Google di accedere direttamente alle telecamere esterne dell'auto e interpretare il mondo circostante in tempo reale.

Attraverso una presentazione video speciale alla conferenza I/O di Google, come puoi vedere qui sotto, puoi vedere che Gemini può utilizzare le telecamere di bordo dell'auto per osservare e analizzare l'ambiente circostante.

Durante le dimostrazioni di Google I/O, il sistema identificò la Transamerica Pyramid di San Francisco, spiegò i dintorni e tradusse i cartelli stradali scritti in lingue straniere. La funzione trasforma di fatto l'EX60 in una versione in continuazione di Google Lens, integrata profondamente nel veicolo stesso solo grazie ad Android Automotive e alla nuova architettura software "HuginCore" focalizzata sull'IA di Volvo. Volvo afferma che il sistema si basa sulla comprensione dell'intelligenza artificiale multimodale combinata con hardware informatico a bordo di Qualcomm e Nvidia.

Naturalmente, le reazioni online sono state... mista. Alcuni utenti sono affascinati dall'idea di un'IA consapevole del contesto nelle auto, mentre altri sono già preoccupati per la privacy, la raccolta dei dati e l'eccessiva dipendenza dai sistemi IA per le attività di guida quotidiana. Un commentatore di Reddit ha scritto senza mezzi letti: "Come faccio a disattivarlo?" mentre un altro ha scherzato dicendo che le auto moderne stanno diventando "telefoni su ruote."