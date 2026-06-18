Le nuove strategie di Xbox mostrano una "base incomprensiva" del mondo del gaming, afferma l'ex dirigente di PlayStation

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Xbox è sotto nuova gestione da un po' di tempo. All'inizio era tutto rose e fiori, con un ritorno alle esclusive, altri giochi che venivano messi fuori e la nuova CEO Asha Sharma apparentemente interessata quanto noi a far andare avanti Bethesda con un nuovo Elder Scrolls e Fallout. Più recentemente, le cose sembrano piuttosto tumultuose nella squadra verde, con voci di gravi licenziamenti e persino chiusure di studi.

L'ex dirigente di PlayStation Shawn Layden ha colpito la gola in un commento su un post su LinkedIn che criticava la recente strategia di Xbox (grazie per il messaggio, PC Gamer). "A rischio di sembrare un 'odiatore' (cosa che in realtà non sono), le mosse evidenziano una base incomprensibile di come si muova il mondo dell'intrattenimento interattivo," ha scritto Layden, in un post del consulente di game design Tadhg Kelly, che ha detto "la crisi dell'identità Xbox continuerà finché il morale non migliorerà."

Layden ha precedentemente criticato l'attenzione del settore sul servizio live, la sua nuova ossessione per i servizi in abbonamento e la dipendenza che le grandi aziende hanno da titoli grandi e di grande successo. Forse la cosa più importante per la sua critica a Xbox, però, è che Layden non ha tempo per una massiccia concentrazione dell'industria, poiché ritiene che sia controintuitiva alla diversità nei giochi che vediamo.

Dopo l'Xbox Games Showcase di qualche settimana fa, sembrava davvero che tutto sarebbe tornato a posto con la squadra verde. Ora, sembra che ci siano problemi più profondi nascosti dietro i grandi sorrisi e le promesse dei titoli esclusivi, e dovremo vedere se la nuova strategia darà i suoi frutti nel lungo periodo.