Le offerte del Black Friday di Nintendo eShop iniziano oggi e dureranno fino a dicembre

Non perdere questa occasione per prendere qualche gioco da giocare sulla tua Nintendo Switch 2.

Anche se molti di voi potrebbero sperare che Babbo Natale lasci un Nintendo Switch 2 sotto l'albero di Natale, il fatto che ci siano milioni e milioni di unità console successori in giro, è chiaro che ci sono anche molti di voi che hanno già assicurato la loro sistema. Allora, perché non tenerlo pieno di giochi entusiasmanti da giocare?

A tal fine, Nintendo ha ora rivelato le informazioni sulla vendita eShop Black Friday per il 2025, sottolineando che da oggi (14:00 GMT/15:00 CET) potete andare al eShop per esplorare le innumerevoli offerte e offerte disponibili. Potrai farlo fino all'inizio di dicembre, quindi non perdere questa occasione di acquistare qualche gioco Switch e Switch 2 a una frazione del costo.

A questo proposito, Nintendo ha rivelato alcune delle opzioni che stanno ricevendo sconti, tra cui The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy e persino Animal Crossing: New Horizons ' DLC a pagamento, Happy Home Paradise, che uscirà a gennaio.

C'è anche una promozione disponibile che permetterà agli utenti di ottenere un mese bonus di Switch Online aggiunto all'abbonamento se spendono più di £25 per software scontato, quindi un motivo ancora più grande per ottenere un'offerta, più un secondo mese se il totale supera i €40.

Come al solito, se noti offerte avvincenti e imperdibili, assicurati di condividerle nei commenti qui sotto così che altri lettori Gamereactor possano approfittarne. Trova qui la pagina delle offerte del Black Friday.

