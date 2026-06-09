Le orche stanno tornando sulla costa britannica in numeri raramente visti prima

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Scienziati e appassionati di natura segnalano un aumento del numero di orche lungo la costa orientale del Regno Unito. Secondo i dati del Northumberland, lo scorso anno sono stati registrati cinque avvistamenti confermati, dopo che la specie era stata rara nell'area per diversi decenni.

Questa tendenza sembra essersi proseguita anche nel 2026. Ad aprile, i pescatori hanno osservato un branco di fino a dieci orche al largo della costa del Northumberland, e poche settimane dopo, turisti durante un tour in barca vicino alle isole Farne hanno visto circa 30 animali nuotare nell'area. L'avvistamento è descritto come uno dei più grandi gruppi mai visti nella regione.

Parlando alla BBC, uno dei coordinatori del progetto ha dichiarato:

"Siamo andati a parlare con i barcaioli in tutti i porti del Nord Est e nessuno ricordava davvero di averli visti in passato. Ora, all'improvviso, gli avvistamenti—almeno nel Northumberland—sono decisamente aumentati."

Rapporti precedenti hanno anche indicato che le orche compaiono più frequentemente lungo la costa orientale britannica. Gli esperti hanno già espresso un cauto ottimismo sul fatto che sempre più persone stiano visitando le acque britanniche e che alcuni gruppi possano aver ampliato i loro schemi di movimento.