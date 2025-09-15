Le ottimizzazioni di Xbox Series S hanno portato a una migliore esecuzione di Battlefield 6 su tutti i formati

HQ

Da quando è stato annunciato, e ancora oggi, il Xbox Series S continua ad essere un argomento controverso. Alcuni la vedono come una console più economica che rende più facile entrare nell'attuale generazione, mentre altri la considerano un ostacolo allo sviluppo.

Indipendentemente dalla parte con cui sei d'accordo, è chiaro che anche quest'ultimo gruppo beneficia della Xbox più economica. In un'intervista con Kotaku, il direttore tecnico di Battlefield Studios ' Christian Buhl spiega che mentre Series S è stata una sfida, ha portato il gioco a funzionare meglio sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X grazie all'ottimizzazione:

"Devo dire che la cosa più grande che abbiamo fatto che è stata una sfida per noi è stata [gestire la memoria limitata della console]. Xbox Series S ha meno memoria anche del nostro PC di fascia media. E quindi c'era un punto... Oh, voglio dire, tipo, da sei a 12 mesi fa, quando ci siamo resi conto che molti dei nostri livelli si bloccavano su Xbox Series S".

Questo ovviamente doveva essere risolto, e hanno identificato i problemi e sono riusciti ad affrontarli:

"Stavamo facendo così tanti test... Stavamo raccogliendo tutti questi dati. Una volta che abbiamo iniziato a eseguire tutti i nostri livelli e siamo stati in grado di vedere dove erano i problemi, dopo un mese o due, avevamo risolto tutti i nostri problemi di memoria sulla Serie S".

Di conseguenza, "l'intero gioco è migliore e più stabile" e Battlefield 6 ora viene eseguito a 60 fotogrammi "super stabili" al secondo anche su Xbox Series S.

Il 10 ottobre è la data di uscita di PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Teniamo le dita incrociate sul fatto che alla fine arriverà su Switch 2, che in realtà non è molto più debole di Xbox Series S, ma nulla è stato confermato.