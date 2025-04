Mercoledì il Monte-Carlo Masters dopo l'uscita anticipata di Zverev, testa di serie Zverev era la testa di serie per il torneo sulla terra battuta, ma è stato eliminato da Matteo Berrettini.

HQ Il Monte Carlo Masters ha già fornito una gigantesca sorpresa, probabilmente anche prima che molti fan iniziassero a sintonizzarsi. Mercoledì 9 aprile si svolgerà la maggior parte delle partite del turno di 32, con il debutto dei giocatori con la testa di serie più alta, tra cui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Casper Ruud. Tuttavia, martedì, il numero 2 del mondo Alexander Zverev è stato eliminato da Matteo Berrettini, in una partita iniziata bene per il giocatore tedesco ma che ha preso una piega scioccante: 2-6, 6-3, 7-5. Berrettini, numero 34 del mondo, dimostra di eccellere sulla terra battuta, avendo vinto 17 delle sue ultime 18 partite, secondo l'ATP. Nel frattempo, Zverev continua a lottare su questa superficie, dato che è stato recentemente eliminato nei quarti di finale di Buenos Aires e Rio de Janeiro, tutti eventi sulla terra battuta (rispettivamente 250 e 500). Berrettini-Zverev non è stata l'unica partita del terzo turno giocata ieri. Jack Draper, quinta testa di serie, ha sconfitto facilmente Marcus Giron 6-1, 6-1; e Stéfanos Tistsipás, vincitore di tre delle ultime quattro edizioni (2021, 2022 e 2024) hanno battuto Jordan Thompson 6-4, 4-6, 2-6. Partita del master di Monte Carlo per mercoledì 9 aprile Il Monte Carlo Masters è la prima grande competizione della stagione del circuito ATP (maschile), con 1.000 punti ATP in palio. Oggi, Carlos Alcaraz, che ha detto di sentirsi bene con il suo tennis nonostante le recenti critiche, affronta Francisco Cerúndolo alle 11:10 BST, 12:10 CEST. Novak Djokovic, che si è recentemente migliorato dopo aver raggiunto la sua prima finale quest'anno a Miami, affronterà il croato Alejandro Tabilo non prima delle 12:20 BST, 13:20 CEST. Contemporaneamente, Roberto Bautista affronta Casper Ruud. Più tardi, alle 13:30 BST e alle 14:30 CEST, Daniil Medvédev affronterà il francese Alexandre Muller. Victor Velter // ShutterStock