Le partite del Roland Garros mercoledì contro Sabalenka, Auger-Aliassime, Berrettini...

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I quarti di finale del Roland Garros continuano mercoledì, dopo le partite di martedì, in cui Jakub Mensik e Alexander Zverev hanno sconfitto Joao Fonseca e Rafa Jódar nel singolare maschile.

Nel tabellone femminile, Marta Kostyuk ha sconfitto la veterana Elina Svitolina in un "derby ucraino", segnando la prima volta che una giocatrice ucraina raggiunge le semifinali del Roland Garros, affrontando la russa Mirra Andreeva, che ha travolto Solana Cirstea.

Queste sono le partite dei quarti di finale del Roland Garros oggi, mercoledì 3 giugno, tutte giocate sul campo principale della Phillipe-Chatrier.

Quarti di finale maschili del Roland Garros:



Felix Auger-Aliassime (4) vs. Flavio Cobolli (10): 13:20 CEST, 12:20 BST



Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi: 20:15 CEST, 19:15 BST



Quarti di finale femminili del Roland Garros:



Anna Kalinskaya (22) vs. Maja Chwalinska: 11:00 CEST, 10:00 BST



Aryna Sabalenka (1) vs. Diana Shnaider (25): 12:10 CEST, 11:10 BST



Le semifinali seguiranno giovedì per le donne, con la prima Marta Kostyuk contro Mirra Andreeva, e venerdì per gli uomini, con la prima Jakub Mensik contro Alexander Zverev.