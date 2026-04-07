Partite Euroleague per le giornate 36 e 37 di questa settimana e come funzionano i play-off
Questa settimana è fondamentale per decidere l'ordine finale dell'Eurolega di basket.
La settimana decisiva dell'Eurolega è arrivata, con le giornate 36 e 37 della stagione regolare della massima competizione europea di basket che si svolgeranno tra martedì 7 aprile e venerdì 10 aprile. Questo sarà fondamentale per le squadre a metà classifica per sperare ancora nei play-in (squadre tra il 7° e il 10° posto).
Olympiacos e Fenerbahçe guidano con 23 vittorie e 12 sconfitte, seguiti da Real Madrid e Valencia Basket, con 22 vittorie e 13 sconfitte. Queste sono tutte le partite che puoi guardare questa settimana.
Round 36 su 38
Martedì 7 aprile
- Hapoel Tel Aviv vs. Fenerbahçe: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Zalgiris Kaunas vs. Dubai Basket: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Crvena Zvezda Belgrado vs. Parigi Basket: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Olympiacos vs. Real Madrid: 20:15 CEST, 19:15 BST
- FC Barcelona vs. Panathinaikos: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Valencia Basket vs. Milano: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Virtus Bologna vs. Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Baskonia vs. Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST
Mercoledì 8 aprile
- Anadolu Efes Istanbul vs. Partizan Belgrado: 19:30 CEST, 18:30 BST
- AS Monaco vs. Lione-Villeurbanne: 19:30 CEST, 18:30 BST
Round 37 su 38
Giovedì 9 aprile
- Hapoel Tel Aviv vs. Olympiacos: 18:30 CEST, 17:30 BST
- Fenerbahçe vs. Real Madrid: 19:45 CEST, 18:45 BST
- Milano vs. Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Valencia Basket vs. Panathinaikos: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Parigi vs. Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST
Venerdì 10 aprile
- Monaco vs. Barcellona: 19:30 CEST, 18:30 BSY
- Dubai vs. Anadolu Efes: 20:00 CEST, 19:00 BST
- Virtus Bologna vs. Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Partizan vs. Zalgiris: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Lione-Villeurbanne vs. Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST
Domenica si giocherà un derby di Tel Aviv ritardato tra Maccabi e Hapoel dalla 30ª giornata, prima dell'ultima giornata del 16-17 aprile. Dopo la fine della stagione regolare, le prime sei squadre si qualificano per i play-off, mentre le squadre classificate dalla settima alla decima si disputeranno lo scontro di play-in tra il 21 e il 24 aprile.
I play-off seguiranno al massimo dal 28 aprile al 13 maggio, in quattro sfide al meglio delle cinque partite. Le ultime quattro con i quattro superstiti dei play-off si giocheranno tra il 22 e il 24 maggio: semifinali a eliminazione diretta e la finale.