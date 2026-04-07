Partite Euroleague per le giornate 36 e 37 di questa settimana e come funzionano i play-off

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La settimana decisiva dell'Eurolega è arrivata, con le giornate 36 e 37 della stagione regolare della massima competizione europea di basket che si svolgeranno tra martedì 7 aprile e venerdì 10 aprile. Questo sarà fondamentale per le squadre a metà classifica per sperare ancora nei play-in (squadre tra il 7° e il 10° posto).

Olympiacos e Fenerbahçe guidano con 23 vittorie e 12 sconfitte, seguiti da Real Madrid e Valencia Basket, con 22 vittorie e 13 sconfitte. Queste sono tutte le partite che puoi guardare questa settimana.

Round 36 su 38

Martedì 7 aprile



Hapoel Tel Aviv vs. Fenerbahçe: 18:00 CEST, 17:00 BST



Zalgiris Kaunas vs. Dubai Basket: 19:00 CEST, 18:00 BST



Crvena Zvezda Belgrado vs. Parigi Basket: 20:00 CEST, 19:00 BST



Olympiacos vs. Real Madrid: 20:15 CEST, 19:15 BST



FC Barcelona vs. Panathinaikos: 20:30 CEST, 19:30 BST



Valencia Basket vs. Milano: 20:30 CEST, 19:30 BST



Virtus Bologna vs. Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST



Baskonia vs. Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST



Mercoledì 8 aprile



Anadolu Efes Istanbul vs. Partizan Belgrado: 19:30 CEST, 18:30 BST



AS Monaco vs. Lione-Villeurbanne: 19:30 CEST, 18:30 BST



Round 37 su 38

Giovedì 9 aprile



Hapoel Tel Aviv vs. Olympiacos: 18:30 CEST, 17:30 BST



Fenerbahçe vs. Real Madrid: 19:45 CEST, 18:45 BST



Milano vs. Bayern Monaco: 20:30 CEST, 19:30 BST



Valencia Basket vs. Panathinaikos: 20:45 CEST, 19:45 BST



Parigi vs. Maccabi Tel Aviv: 21:00 CEST, 20:00 BST



Venerdì 10 aprile



Monaco vs. Barcellona: 19:30 CEST, 18:30 BSY



Dubai vs. Anadolu Efes: 20:00 CEST, 19:00 BST



Virtus Bologna vs. Baskonia: 20:30 CEST, 19:30 BST



Partizan vs. Zalgiris: 20:30 CEST, 19:30 BST



Lione-Villeurbanne vs. Crvena Zvezda: 20:45 CEST, 19:45 BST



Domenica si giocherà un derby di Tel Aviv ritardato tra Maccabi e Hapoel dalla 30ª giornata, prima dell'ultima giornata del 16-17 aprile. Dopo la fine della stagione regolare, le prime sei squadre si qualificano per i play-off, mentre le squadre classificate dalla settima alla decima si disputeranno lo scontro di play-in tra il 21 e il 24 aprile.

I play-off seguiranno al massimo dal 28 aprile al 13 maggio, in quattro sfide al meglio delle cinque partite. Le ultime quattro con i quattro superstiti dei play-off si giocheranno tra il 22 e il 24 maggio: semifinali a eliminazione diretta e la finale.