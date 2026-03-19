Le partite di LaLiga di questo fine settimana useranno una palla speciale contro il razzismo

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LaLiga EA Sports celebra questo fine settimana la sua 29ª giornata su 38, e tutte le partite si giocheranno con una palla speciale, con un design che manderà un messaggio contro il razzismo, che ancora oggi affligge molte partite di calcio in Spagna. Il ballo presenta linee stilistiche disegnate a mano e ha scritto 'Vs Racism' tutto intorno, creato dall'artista urbana SUSO33, una delle figure di spicco del graffiti e dell'arte urbana in Spagna, le cui opere sono state esposte anche in musei e gallerie internazionali.

L'artista incorpora nella Puma ball un frammento dell'inno ufficiale contro il razzismo pubblicato nel 2024: "C'è un colore che domina il pianeta, sotto la tua maglietta, ed è lo stesso del mio cuore. Ti amerò sopra ogni cosa, oltre al cimiero, solo insieme potremo vincere."

Questo fa parte di un'iniziativa di LaLiga sotto lo slogan "La forza di tutti contro il razzismo", che coinvolge club, giocatori, tifosi e organizzazioni sociali in uno sforzo collettivo per costruire un ambiente sicuro e tollerante, libero da discriminazioni, ha dichiarato LaLiga in un comunicato. Oltre alle partite di massima divisione, che questo fine settimana includono un derby Real Madrid contro Atleti domenica, la palla sarà utilizzata anche in seconda divisione, LaLiga Hypermotion, questo fine settimana.