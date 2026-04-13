Le partite di qualificazione ai Mondiali femminili martedì, inclusa Inghilterra contro Spagna

HQ

La lega di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA femminile nel 2027 continua questa settimana con due giornate, martedì 14 aprile e sabato 18 aprile, inclusa una partita che molti tifosi hanno ricordato nel calendario mesi fa: una replica della Coppa del Mondo 2023 di Inghilterra contro Spagna, che si giocherà domani allo stadio di Wembley alle 19:00 BST, 20:00 CEST.

Le partite di questa settimana fanno parte della fase di campionato, iniziata il 3 marzo 2026 e terminata a giugno 2026. I play-off si terranno tra ottobre e dicembre 2026.

Le squadre sono suddivise in tre leghe, con quattro gruppi nella League A, dove il vincitore del gruppo si qualifica automaticamente per la Coppa del Mondo. Tutte le altre andranno ai play-off, così come le prime tre squadre dei quattro gruppi della League B (con la promozione in UEFA Nations League A), oltre alla squadra migliore e possibilmente la seconda classificata nei sei giri della League C.

Lega A:

Gruppo A1



Serbia vs Italia — 18:15 CEST / 17:15 BST



Svezia vs Danimarca — 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppo A2



Polonia vs Repubblica d'Irlanda — 18:00 CEST / 17:00 BST



Paesi Bassi vs Francia — 20:45 CEST / 19:45 BST



Gruppo A3



Inghilterra vs Spagna — 20:00 CEST / 19:00 BST



Islanda vs Ucraina — 20:30 CEST / 19:30 BST



Gruppo A4



Norvegia vs Slovenia — 18:00 CEST / 17:00 BST



Germania vs Austria — 18:15 CEST / 17:15 BST



Lega B:

Gruppo B1



Cecca vs Montenegro — 17:30 CEST / 16:30 BST



Galles vs Albania — 20:15 CEST / 19:15 BST



Gruppo B2



Svizzera vs Turchia — 19:00 CEST / 18:00 BST



Irlanda del Nord vs Malta — 20:00 CEST / 19:00 BST



Gruppo B3



Finlandia vs Slovacchia — 17:30 CEST / 16:30 BST



Lettonia vs Portogallo — 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppo B4



Israele vs Lussemburgo — 19:15 CEST / 18:15 BST



Scozia vs Belgio — 20:30 CEST / 19:30 BST



Lega C:

Gruppo C1



Estonia vs Liechtenstein — 17:00 CEST / 16:00 BST



Lituania vs Bosnia ed Erzegovina — 17:00 CEST / 16:00 BST



Gruppo C2



Bulgaria vs Kosovo — 16:00 CEST / 15:00 BST



Gibilterra vs Croazia — 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppo C3



Macedonia del Nord vs Ungheria — 16:00 CEST / 15:00 BST



Andorra vs Azerbaigian — 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppo C4



Isole Faroe vs Grecia — 18:00 CEST / 17:00 BST



Gruppo C5



Moldavia vs Cipro — 16:00 CEST / 15:00 BST



Gruppo C6



Armenia vs Bielorussia — 14:00 CEST / 13:00 BST

