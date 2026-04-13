Le partite di qualificazione ai Mondiali femminili martedì, inclusa Inghilterra contro Spagna
Queste sono tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile in Europa questo martedì.
La lega di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA femminile nel 2027 continua questa settimana con due giornate, martedì 14 aprile e sabato 18 aprile, inclusa una partita che molti tifosi hanno ricordato nel calendario mesi fa: una replica della Coppa del Mondo 2023 di Inghilterra contro Spagna, che si giocherà domani allo stadio di Wembley alle 19:00 BST, 20:00 CEST.
Le partite di questa settimana fanno parte della fase di campionato, iniziata il 3 marzo 2026 e terminata a giugno 2026. I play-off si terranno tra ottobre e dicembre 2026.
Le squadre sono suddivise in tre leghe, con quattro gruppi nella League A, dove il vincitore del gruppo si qualifica automaticamente per la Coppa del Mondo. Tutte le altre andranno ai play-off, così come le prime tre squadre dei quattro gruppi della League B (con la promozione in UEFA Nations League A), oltre alla squadra migliore e possibilmente la seconda classificata nei sei giri della League C.
Lega A:
Gruppo A1
- Serbia vs Italia — 18:15 CEST / 17:15 BST
- Svezia vs Danimarca — 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppo A2
- Polonia vs Repubblica d'Irlanda — 18:00 CEST / 17:00 BST
- Paesi Bassi vs Francia — 20:45 CEST / 19:45 BST
Gruppo A3
- Inghilterra vs Spagna — 20:00 CEST / 19:00 BST
- Islanda vs Ucraina — 20:30 CEST / 19:30 BST
Gruppo A4
- Norvegia vs Slovenia — 18:00 CEST / 17:00 BST
- Germania vs Austria — 18:15 CEST / 17:15 BST
Lega B:
Gruppo B1
- Cecca vs Montenegro — 17:30 CEST / 16:30 BST
- Galles vs Albania — 20:15 CEST / 19:15 BST
Gruppo B2
- Svizzera vs Turchia — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Irlanda del Nord vs Malta — 20:00 CEST / 19:00 BST
Gruppo B3
- Finlandia vs Slovacchia — 17:30 CEST / 16:30 BST
- Lettonia vs Portogallo — 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppo B4
- Israele vs Lussemburgo — 19:15 CEST / 18:15 BST
- Scozia vs Belgio — 20:30 CEST / 19:30 BST
Lega C:
Gruppo C1
- Estonia vs Liechtenstein — 17:00 CEST / 16:00 BST
- Lituania vs Bosnia ed Erzegovina — 17:00 CEST / 16:00 BST
Gruppo C2
- Bulgaria vs Kosovo — 16:00 CEST / 15:00 BST
- Gibilterra vs Croazia — 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppo C3
- Macedonia del Nord vs Ungheria — 16:00 CEST / 15:00 BST
- Andorra vs Azerbaigian — 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppo C4
- Isole Faroe vs Grecia — 18:00 CEST / 17:00 BST
Gruppo C5
- Moldavia vs Cipro — 16:00 CEST / 15:00 BST
Gruppo C6
- Armenia vs Bielorussia — 14:00 CEST / 13:00 BST