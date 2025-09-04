Le peggiori performance attoriali di sempre

HQ

10. Robert Downey Jr. - Dolittle

Per quanto Robert Downey Jr. sia acuto inKiss Kiss, Bang Bang e nel ruolo di Tony Stark, specialmente nel primo film e nelIron Man Avengers, è altrettanto terribilmente orribile nel ruolo diDoctor John Dolittle Traffic nell'interpretazione problematica dello scrittore Stephen Gaghan dei libri per bambini di Hugh Lofting. Lo strano accento di Downey è così strano che la maggior parte delle volte non riesci nemmeno a capire o sentire quello che sta dicendo, ed è ovvio che non gli importa, si pavoneggia sullo schermo e borbotta mentre aspetta di tornare a casa.

9. Gal Gadot - La Justice League di Zack Snyder

"Kaal-Eeel!A questo punto, sappiamo tutti che Gal Gadot ha ottenuto il ruolo di Wonder Woman e quindi la sua grande svolta a Hollywood solo grazie al suo aspetto innegabilmente attraente. Perché quando si tratta di recitare in modo credibile, non ce la fa. Non per un secondo. Si può prendere qualsiasi film dal suo curriculum e scegliere qualsiasi scena per rendersi conto che la donna sta solo leggendo le battute, senza presenza o empatia, ma diventa più evidente quando cerca di calmare un confuso Superman nello sforzo corale di Zack Snyder. Così piatto. Così senza vita. Così male.

8. Mike Myers - Il guru dell'amore

Apparentemente, Mike Myers ha cercato di includere il suo odiato guru dell'amore come personaggio in tutti eAustin Powers tre i film, ma il suo partner di sceneggiatura Michael McCullers ha minacciato di lasciare i progetti se ciò fosse accaduto, e proprio in quel momento, ilWayne's World comico avrebbe dovuto rendersi conto cheGuru Pitka era un personaggio destinato al cestino, non per il suo film.The Love Guru è una delle peggiori commedie di tutti i tempi, e Myers è così incredibilmente noioso e privo di talento comico qui che è difficile immaginare che questo sia lo stesso uomo che ha dato vita a Austin Powers solo pochi anni prima.

7. Nicolas Cage - Uomo di vimini

"Non i beeeeeees!" C'è stato un tempo in cui il premio Oscar Nicolas Cage aveva bevuto un sorso di troppo del suo Kool Aid, saltando tra diverse produzioni e recitando una sorta di versione improvvisata urlante del personaggioCon Air di Cameron Poe. Il remake delThe Wicker Man classico degli anni '70 è uno di questi film, e qui Cage è così tristemente cattivo che molte scene in cui inizia a urlare dal nulla diventano involontariamente comiche. Molte scene qui sono memorabilmente fantastiche, non ultima quella in cui rimane intrappolato con la testa in un alveare fatto in casa e inizia a urlare prima ancora che le vespe animate al computer appaiano sullo schermo.

6. Tom Hanks - Elvis

Tom Hanks, come tutti sappiamo, nel corso di quasi tutta la sua fantastica carriera, ha dato interpretazioni più memorabili di quante la maggior parte di noi possa contare. Hanks è fenomenale. È fenomenale in Forrest Gump, Philadelphia, Cast Away, The Green Mile, Saving Private Ryan, Road to Perdition e Captain Phillips. Tuttavia, non è particolarmente impressionante nel ruolo dell'avido manager di Elvis Presley, Tom Parker. Qui, Hanks sembra completamente perso e, in combinazione con le protesi che lo fanno assomigliare al Elephant Man, è impossibile ignorare che questa è la peggiore performance di Hanks. Il modo in cui sceglie di ritrarre Parker, come un cattivo di Bond unidimensionale e ridicolo, combinato con il suo orribile tentativo di accento, deve essere considerato affascinante e deplorevole.

5. Judi Dench - Gatti

Gli assegni di paga distribuiti agli attori, per lo più superbi, che hanno scelto di accettare questa interpretazione musicale fantasticamente orribile devono essere stati grottescamente grandi. Si dice che Dame Judi Dench sia stata quella che ha incassato di più, poiché ha quasi rovinato la sua carriera con la sua interpretazione del felino Old Deuteronomy. Recitazione completamente ridicola, Dench. È così che gli orologi si fermano.

4. John Travolta - Terra del campo di battaglia

Il film di Hollywood che viene spesso definito il peggiore di sempre è, 25 anni dopo, davvero affascinante sotto molti punti di vista. L'allora rovente John Travolta si è accaparrato il ruolo dello spietato cattivo spaziale Terl, e la quantità di recitazione eccessiva che sforna qui può essere riassunta solo in un modo: una super commedia macabra e non intenzionale. Assolutamente da vedere.

3. Keanu Reeves - Dracula

Chiunque abbia guardato Point Break e abbia deciso che il sempre legnoso Keanu Reeves avrebbe potuto interpretare un ruolo altamente drammatico come uno stoico, nobile britannico in un'interpretazione teatrale di Dracula, avrebbe dovuto essere tirato a chiglia sul posto. Ma... Non è così che è andata a finire. A Reeves è stato dato libero sfogo per pavoneggiarsi sullo schermo e comportarsi come un completo idiota, il che per molti versi rovina l'intero film.

2. Eddie Redmayne - Giove in ascesa

L'epopea fantascientifica delle sorelle Wachowski diThe Matrix si erge come una delle peggiori produzioni ad alto budget di tutti i tempi (in tutte le categorie), e certo, tutti, incluso Channing Tatum, sono terribili in questo terribile film. Ma niente è così brutto (in nessun modo) come l'altrimenti acclamato premio Oscar Eddie Redmayne nel ruolo del supercriminale Abrasax. Il modo in cui modella la bocca e strizza gli occhi mentre sibila le sue rughe mi mette sempre di buon umore. È difficile trovare una recitazione peggiore.

1. John Malkovich - Rounders

John Malkovich ha dimostrato di poter eclissare praticamente chiunque, non ultimo in film comeIn the Line of Fire eOf Mice and Men. Ma anche il migliore può sbagliare. Questo vale anche per Malkovich, che interpreta il gangster russo Teddy nel film sul poker Rounders e lo fa così orribilmente male che è impossibile guardarlo senza ridere in modo incontrollabile e rumoroso. Malkovich esagera in modo così brutale che ogni parte di ogni scena sembra una parodia. A quanto pare, all'inizio è stato anche peggio (che ci crediate o no), come ha detto Matt Damon in una recente intervista podcast. Il regista John Dahl ha dovuto attenuare la performance di Malkovich di diversi livelli prima di poter iniziare le riprese, il che, considerando il risultato finale, sembra completamente assurdo.