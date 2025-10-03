Le persone stanno cancellando in massa i loro abbonamenti a Netflix... Ed ecco perché

HQ

In primo luogo, Musk esorta i follower a cancellare Netflix per i cartoni animati trans. Ora, abbiamo appena ricevuto la notizia che Netflix ha visto il suo valore di mercato scendere del 4,3% dopo gli ultimi commenti di Musk, secondo Forbes. Le azioni del servizio di streaming sono diminuite notevolmente negli ultimi due giorni, cancellando oltre 15 miliardi di dollari dal valore complessivo della società. La campagna online, alimentata da post virali sui social media e dall'hashtag #CancelNetflix , ha intensificato i dibattiti sulle scelte di programmazione della piattaforma e gli investitori hanno risposto alle crescenti polemiche, segnando il terzo giorno consecutivo di perdite. Netflix, che in passato ha dovuto affrontare un esame approfondito per la narrazione diversificata, non ha ancora rilasciato un commento pubblico sull'ultimo impatto sul mercato. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nei post qui sotto o al seguente link. Go!