Le piccole porzioni stanno diventando sempre più comuni nei ristoranti

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Da quando Ozempic è stato lanciato come farmaco per la perdita di peso, ha conquistato il mondo e i chili stanno sciogliendo come mai prima d'ora, nel bene e nel male. Molte persone che hanno davvero bisogno di dimagrire per motivi di salute ne hanno tratto grande beneficio, mentre le celebrità di Hollywood già magre sono accusate di diventare così malsane da emergere un ideale quasi pericolosamente emaciato.

Ora SVT (così come in precedenza il New York Times) riporta che molti clienti dei ristoranti richiedono porzioni più piccole, una tendenza che sembra aver preso slancio dopo l'arrivo degli integratori per la perdita di peso. I ristoranti con cui SVT ha parlato confermano che sempre più clienti chiedono porzioni più piccole.

Negli Stati Uniti, molti ristoranti hanno già iniziato a offrire menù per la perdita di peso, anche se questa tendenza non sembra ancora essersi affermata in Europa.