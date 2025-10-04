Le piste dell'aeroporto di Monaco di Baviera sono state nuovamente chiuse per gli avvistamenti di droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'aeroporto di Monaco è stato costretto a sospendere nuovamente le operazioni dopo che l'attività non confermata dei droni ha spinto le autorità a chiudere entrambe le piste venerdì sera. Il controllo del traffico aereo ha interrotto le partenze e gli arrivi per precauzione, dirottando i voli in arrivo e lasciando molti viaggiatori bloccati. Abbiamo anche ricevuto la notizia che gli elicotteri della polizia sono stati schierati per monitorare la situazione mentre gli aerei giravano in cerchio a distanza, in attesa di autorizzazione. L'interruzione segue un incidente simile la notte precedente, che si aggiunge alle crescenti preoccupazioni per le ripetute interruzioni legate ai droni in tutta Europa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!