Le più grandi uscite di giochi che potrebbero scuotere il settore

Se la storia recente dei videogiochi ha dimostrato qualcosa, è che non possiamo davvero prevedere il futuro. O, almeno, non posso. Baldur's Gate III non era proprio nel mio radar. Non credevo che Clair Obscur: Expedition 33 avrebbe fatto gli schizzi che ha fatto al lancio. Eppure, mi presento umilmente davanti a voi con un sacco di nuove previsioni, sperando di rivendicare le uscite future che potrebbero davvero far riflettere l'industria due volte.

Grand Theft Auto VI

Ho rischiato di non includere questa voce qui, perché mi sembra una perdita di tempo dire che Grand Theft Auto VI sarà incredibilmente importante per i giochi. Che tu abbia rinunciato all'hype o che tu sia ancora a bordo dell'espresso delle aspettative, l'ultimo sandbox open-world di Rockstar farà sicuramente colpo. Se ci riuscirà, potrebbe determinare dove si trova l'asticella per i prossimi dieci anni. Se fallisce, allora sembrerà davvero di essere alla fine dei tempi.

Mass Effect 4

Dopo tre partite di fila che sono state al di sotto delle aspettative, BioWare si trova su un terreno traballante in questo momento. I fan hanno aspettato più di un decennio per l'ultimo gioco di Dragon Age, e sembra che lo stesso varrà per Mass Effect. Ciò significa molte aspettative. Speranze che finora BioWare non sembra in grado di soddisfare. Tuttavia, se c'è un franchise su cui può riporre tutte le sue speranze, è Mass Effect. C'è tempo ora per lavorare sui feedback dei giochi precedenti e creare un gioco di ruolo fantascientifico che ci lascerà a bocca aperta proprio come ha fatto l'originale. Sempre che altri progetti ambiziosi come Exodus e il gioco Expanse di Owlcat non abbiano saziato la nostra fame di Mass Effect.

The Elder Scrolls VI

In modo un po' simile a BioWare, l'ultima versione di Bethesda è risultata un po' tiepida. Starfield ha impressionato molti giocatori, ma non sembrava essere all'altezza del clamore di decenni di lavoro. Oh beh, la maggior parte dei fan di Bethesda lo ha visto principalmente come un ostacolo tra ora e il nuovo gioco di Elder Scrolls, dopotutto. È qui che vedremo davvero se Bethesda riuscirà a eguagliare il peso delle proprie aspettative. È interessante notare che il remaster di Oblivion di quest'anno ha dimostrato che un gioco di ruolo di Bethesda può ancora essere uno dei giochi più venduti dell'anno, anche se si tratta di un gioco di quasi 20 anni fa. Bethesda ha chiaramente il suo stile che difficilmente cambierà nel prossimo futuro, ma ci sono ancora fan che credono che The Elder Scrolls VI sarà una rivoluzione. E, se non lo è, allora ci sarà l'inferno da pagare per averli fatti aspettare più di 15 anni.

Porta di Baldur IV

Anche se questo non è stato rivelato correttamente, sappiamo che probabilmente qualcuno sta elaborando i primi piani per realizzare un altro gioco di Baldur's Gate. Sappiamo che lo studio dietro non sarà Larian, e forse questo fa già allontanare molte persone. Tuttavia, trovo difficile credere che questo gioco non avrà un impatto, anche se sembra destinato a essere ricordato meglio se fallisce che se ha successo. È difficile pensare a un momento in cui un cambio di studio dopo un'amata uscita per il sequel è andato bene, quindi forse ora che abbiamo visto Baldur's Gate III riportare i CRPG in prima linea nei giochi, qualunque cosa sarà Baldur's Gate IV potrebbe farli tornare indietro.

Un sequel di Clair Obscur: Expedition 33

Questo quasi sicuramente non avrebbe messo in guardia l'industria tanto quanto il gioco originale. Sembra che Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe dare il via a una nuova ondata di uscite di giochi che cercano di emulare il suo successo, ma un sequel stabilirebbe davvero Sandfall Interactive come uno se non lo sviluppatore per i fan dei giochi di ruolo da tenere d'occhio in futuro. Non credo che nessuno voglia vedere questa collezione di incredibili talenti essere una meraviglia da un solo colpo, ma non credo nemmeno che ci sia fretta per Sandfall di creare qualsiasi cosa vogliano dopo. Forse un sequel non dovrebbe nemmeno essere in programma per Clair Obscur: Expedition 33. C'è la storia degli scrittori e dei pittori del mondo, ma la nostra storia è abbastanza chiaramente conclusa quando scorrono i titoli di coda.

Assassin's Creed Hexe

Questo è davvero un desiderio personale piuttosto che una previsione basata sui fatti, ma da anni i fan desiderano un vero ritorno per Assassin's Creed, e penso che Hexe potrebbe consentire a Ubisoft di correre i rischi necessari per dare a questo franchise un po' di vita ancora una volta. L'ambientazione sembra perfettamente adatta a darci un mix di soprannaturale e narrativa storica. Inoltre, potremmo vedere AC entrare davvero nell'ignoto con un pizzico di orrore, quel tanto che basta per far risaltare Hexe. Sarebbe anche bello per noi abbandonare i nostri protagonisti come eroi d'azione come Yasuke, Eivor e Cassandra e tornare ad essere assassini più subdoli che preferiscono non entrare in lunghi combattimenti con la spada.

I Sangue del Crepuscolo

All'inizio potrebbe sembrare una scelta strana, ma abbi pazienza con me un momento. Mentre molti hanno alzato gli occhi al cielo quando FromSoftware si è tuffato in un'esperienza PvPvE con l'esclusività di Switch 2, ci sono due strade che questo gioco può seguire. O è davvero buono, o è una grossa macchia nel record altrimenti intoccabile di FromSoftware. In ogni caso, l'industria ne sentirà l'impatto. I soulslike sono così grandi in questo momento, ma se The Duskbloods mostra che il re degli anni 2010 può sanguinare, allora forse potremmo (finalmente) vedere gli studi adottare influenze diverse per i loro giochi d'azione in terza persona. Questo non è per disprezzare FromSoftware, poiché personalmente credo che The Duskbloods potrebbe essere molto divertente. Se avrà successo, allora suppongo che possiamo aspettarci non solo cloni delle versioni per giocatore singolo di FromSoftware in futuro, ma anche i loro giochi multiplayer. Tutto è un soulslike. Che futuro.

Balatro 2

Ennesimo strano presupposto, forse, ma se pensiamo all'impatto che Balatro ha avuto in appena un anno sul mercato, un progetto più ambizioso di localthunk - che segua o meno lo stile Balatro - ha un'enorme possibilità di farci perdere ancora più tempo. Le persone stanno diventando improduttive così com'è, e Charlie Brooker di Black Mirror credeva che Balatro potesse essere la fine di tutti noi. Dubito che un Balatropocalisse sia diretto verso di noi se il gioco avrà un sequel, ma trovo difficile credere che non farebbe un colpo simile al avvincente gioco base.

Ci sono altri giochi che potrebbero far saltare le aspettative dell'industria in un modo o nell'altro. Le ultime uscite di Naughty Dog attirano sempre l'attenzione dei giocatori, un nuovo Fallout di Bethesda o (più eccitante) Obsidian potrebbe far cadere le mascelle. Se Half-Life 3 dovesse mai uscire, questo darà sicuramente a tutti la speranza che il loro franchise preferito, sicuramente cancellato, possa avere un sequel, ma questa è la nostra lista. Quale gioco pensi avrà il maggiore impatto nel futuro dei videogiochi?