Le previsioni prevedono un ulteriore aumento massiccio del prezzo della memoria nel terzo trimestre 2026 e un altro nel quarto trimestre

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I prezzi della memoria sono saliti tantissimo e le cose non sembrano migliorare a breve. Jefferies Equity Research prevede un ulteriore aumento del 40-50% dei prezzi per DRAM e memoria nel terzo trimestre 2026, come riportato da Tweak Town. E questo è il 40-50% oltre ai prezzi gonfiati attuali.

La società di ricerca e analisi prevede inoltre che nel quarto trimestre del 2026 i prezzi aumenteranno di un altro 30-40%.

La buona notizia è che la nuova capacità di memoria in arrivo nel 2028 potrebbe portare a cali di prezzo (down). Ma solo poteva.

PlayStation 6 e Project Helix di Microsoft dovrebbero essere lanciati nel 2027 o 2028, il che li porterebbe ad arrivare durante il picco della crisi dei prezzi della memoria.