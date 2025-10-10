Sport
Le prime 20 squadre qualificate per la Coppa del Mondo 2026
Queste sono le prime squadre confermate qualificate per la Coppa del Mondo 2026.
HQ
Le qualificazioni alla Coppa del Mondo sono ancora in corso in molte parti del mondo. La più grande Coppa del Mondo di sempre (con 48 squadre invece di 32) in USA, Messico e Canada, ha attualmente 20 paesi confermati per il megaevento della prossima estate, principalmente dal Sud America (CONMEBOL) e dall'Asia (AFC).
Questa settimana verranno decisi i posti diretti per l'Africa e l'Asia, ed è probabile che scopriremo alcune delle prime nazioni europee a qualificarsi. Il sorteggio si terrà il 5 dicembre, ma saranno ancora in palio sei posti per gli spareggi interconfederali.
Questo è l'elenco dei paesi confermati per la Coppa del Mondo a partire dal 10 ottobre 2025:
Africa (4/9 + 1 posto nei playoff)
- Algeria
- Egitto
- Marocco
- Tunisia
Asia (6/8 + 1 posto nei playoff)
- Australia
- Iran
- Giappone
- Giordania
- Corea del Sud
- Uzbekistan
Europa (0/12 + 4 posti playoff)
Nessuno ancora
Oceania (1/1 + 1 posto nei playoff)
- Nuova Zelanda
Sud America (6/6 + 1 posto nei playoff)
- Argentina
- Brasile
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
America del Nord e Centro (3 paesi ospitanti + 0/3 + 2 posti playoff)
- Stati Uniti
- Messico
- Canada
Sei entusiasta per la Coppa del Mondo 2026?