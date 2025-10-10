Le prime 20 squadre qualificate per la Coppa del Mondo 2026

HQ

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo sono ancora in corso in molte parti del mondo. La più grande Coppa del Mondo di sempre (con 48 squadre invece di 32) in USA, Messico e Canada, ha attualmente 20 paesi confermati per il megaevento della prossima estate, principalmente dal Sud America (CONMEBOL) e dall'Asia (AFC).

Questa settimana verranno decisi i posti diretti per l'Africa e l'Asia, ed è probabile che scopriremo alcune delle prime nazioni europee a qualificarsi. Il sorteggio si terrà il 5 dicembre, ma saranno ancora in palio sei posti per gli spareggi interconfederali.

Questo è l'elenco dei paesi confermati per la Coppa del Mondo a partire dal 10 ottobre 2025:

Africa (4/9 + 1 posto nei playoff)



Algeria



Egitto



Marocco



Tunisia



Asia (6/8 + 1 posto nei playoff)



Australia



Iran



Giappone



Giordania



Corea del Sud



Uzbekistan



Europa (0/12 + 4 posti playoff)

Nessuno ancora

Oceania (1/1 + 1 posto nei playoff)



Nuova Zelanda



Sud America (6/6 + 1 posto nei playoff)



Argentina



Brasile



Ecuador



Uruguay



Colombia



Paraguay



America del Nord e Centro (3 paesi ospitanti + 0/3 + 2 posti playoff)



Stati Uniti



Messico



Canada



