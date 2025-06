Le prime due Netflix House apriranno alla fine del 2025

HQ

Netflix si sta cimentando nell'intrattenimento fisico e di persona, il tutto attraverso la creazione di luoghi noti come Netflix Houses. L'idea è fondamentalmente un mini parco a tema, dove i fan possono visitare e interagire con i principali marchi Netflix partecipando ad attività stilizzate, il tutto mentre mangiano anche cibo progettato.

È sicuramente una configurazione insolita, ma Netflix si sta impegnando molto fermamente nell'idea di House, tanto che le prime due sedi apriranno già entro la fine dell'anno a King of Prussia Mall di Philadelphia e Galleria Dallas di Dallas. Questi saranno una "casa permanente, per tutto l'anno, per i fan che darà vita ad alcuni dei nostri spettacoli e film più popolari – tra cui Mercoledì, Squid Game, ONE PIECE, Stranger Things e il franchise di A Knives Out Mystery – attraverso esperienze immersive basate sulla storia uniche nel loro genere", come spiega Netflix.

Ma non sarà tutto. Una terza sede è già prevista per il Strip di Las Vegas, con l'apertura prevista per il 2027.

Le due prossime sedi avranno diverse opportunità per i fan, con Philly che offre Wednesday, One Piece, giochi VR, mini-golf e un teatro Tudum, mentre Dallas offre invece Stranger Things, Squid Game e una sala giochi RePLAY. Vai qui per vedere esattamente cosa ha in serbo ogni casa.

