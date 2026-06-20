Le prime due squadre eliminate dalla Coppa del Mondo: Haiti e Turchia, preparano le valigie

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La Coppa del Mondo 2026 ha confermato le sue prime vittime. Durante le partite di venerdì, sabato presto in ora europea, il Brasile ha travolto Haiti 3-0 e il Paraguay ha battuto la Turchia 1-0, e entrambi i paesi sono stati eliminati dalla competizione dopo aver giocato due delle tre partite della fase a gironi.

Haiti partecipava per la seconda volta nella storia. La prima volta fu nel 1974, ma solo qualificarsi per il torneo fu un enorme successo per il piccolo paese, devastato negli ultimi decenni da disastri naturali (i terremoti del 2010 e 2021, numerose inondazioni e uragani) e da un vuoto politico con bande criminali che governavano di fatto il paese (il suo allenatore capo, Sébastien Migné, non visitò mai il paese di persona).

L'eliminazione della Turchia è stata ancora più scioccante: è stata la loro prima apparizione in una fase finale dei Mondiali dal 2002, guidata da giocatori di qualità come Arda Guler del Real Madrid, Kenan Yildiz della Juventus e Orkun Kokcu del Besiktas. La sfortuna ha contribuito: nella partita di sabato hanno tirato 33 volte, 6 in porta, ma sono caduti a causa del gol precoce di Matías Galarza al secondo minuto, che ha permesso al Paraguay di difendersi completamente. Nella partita precedente, avevano tirato 28 volte, 7 delle quali in porta contro l'Australia, ma persero comunque 2-0.

La Turchia affronterà il Marocco prossimamente, ma non ha alcuna possibilità di qualificazione. Nello stesso gruppo D, gli Stati Uniti sono diventati il secondo paese a qualificarsi per la fase successiva, dopo il Messico, dopo aver battuto l'Australia 2-0.