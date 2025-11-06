Le prime foto dal set rivelano la città innevata di Raccoon nel film Resident Evil di Zach Cregger

Manca ancora circa un anno al filmResident Evil di Zach Cregger, ma stiamo già vedendo le foto del set rivelate dall'adattamento del gioco horror. Sembra che l'inverno sarà arrivato quando arriveremo al film di Cregger, poiché Raccoon City sembra essere ricoperta da una coltre di neve.

Praga è stata trasformata in Raccoon City per il film e, secondo le foto di Residence of Evil, le sequenze d'azione su larga scala sono state girate sul posto. Si dice che sul set siano stati visti anche spari, esplosioni e acrobazie, quindi forse vedremo un po' più di azione in questo film di quanto alcuni fan si aspettassero all'inizio.

Resident Evil è una serie che ha spesso mescolato azione e horror, e mentre Cregger potrebbe essere fresco del suo puro successo horror Weapons, sembra che non abbia intenzione di esitare a mostrare entrambi i lati della medaglia di Resident Evil. Speriamo di avere ancora un po' di paura quando il film uscirà il prossimo anno.