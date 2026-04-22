Le prime immagini di Clayface confermano precedenti fughe di notizie sulla storia

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Come probabilmente sapete, il cattivo DC Clayface sarà introdotto nell'Universo DC più avanti questo autunno in un suo film, ma accadrà in modo leggermente diverso da quello a cui potremmo essere abituati. Invece della classica azione da supereroi, ci aspetta un progetto incentrato sull'horror scritto dal maestro dei brividi, Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Come abbiamo riportato di recente, il pubblico di prova al CinemaCon della scorsa settimana ha descritto una storia di body horror davvero ripugnante che non sembra essere per i deboli di cuore. Finora nulla è stato mostrato pubblicamente, ma il film è previsto per la prima il 23 ottobre e ora sembra che DC e Warner siano pronte a lanciare silenziosamente lo sforzo di marketing.

Sull'account Instagram ufficiale del film, da ieri sono stati pubblicati tre post, che ci offrono una visione chiara di un ritratto di Tom Rhys Harries nel ruolo di Matt Hagen, la persona che alla fine diventa Clayface.

Secondo precedenti leak, Hagen subisce un incidente e necessita di un intervento ricostruttivo sperimentale, e questo sembra essere corretto. In altri due post sullo stesso account, possiamo dare un'occhiata alla rivista di ricerca fittizia Gotham Medical, che riporta "il nuovo volto della medicina rigenerativa", oltre a una copertina strappata di giornale con il titolo "l'attore Matt Hagen è brutalmente aggredito."

In breve, sembra qualcosa di emozionante da aspettare giusto in tempo per Halloween, o cosa ne pensi?