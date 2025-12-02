Le prime immagini e dettagli del mega-set di Lego e Stranger Things 'The Creel House' sono trapelate

HQ

Forse non ne siamo ancora pienamente consapevoli, ma tra un mese Stranger Things sarà completo e concluso. La serie che per più di un decennio ha alimentato i motori della narrativa televisiva si concluderà il 1° gennaio con il suo episodio finale, ma non sarà affatto la fine della sua storia, che continuerà in altri spin-off e, naturalmente, con più giocattoli e merchandising.

Lego e Stranger Things non sono estranei l'uno all'altra, e il set 75810 The Upside Down della prima stagione della serie è stato uno dei più grandi di Lego fino ad oggi, e sembra che la prossima collaborazione tra i due marchi sarà ancora più grande.

Sono appena trapelate online ogni sorta di immagini e video del prossimo grande set di Lego e Stranger Things, The Creel House, che presenta l'iconico edificio dove si svolge parte dell'azione nella quinta e ultima stagione della serie. Secondo le informazioni di Bricks Up, il 11370 Stranger Things: The Creel House sarà un set di 2.593 pezzi che costerà £269,99/€299,99 (£100/€100 in più rispetto a The Upside Down) e uscirà nei negozi il 1° gennaio 2026.

Oltre a poter costruire la casa coloniale di Henry Creel, includerà anche 13 minifigure Lego basate sui personaggi Maxine (Max) Mayfield, Lucas Sinclair, Mike Wheeler, Eleven (Jane Hopper), Steve Harrington, Robin Buckley, Dustin Henderson, Nancy Wheeler, Jonathan Buyers, Will Buyers, Holly Wheeler, Mr Whatsit e Vecna. Potrai anche costruire due veicoli: l'auto di Steve Harrington e il furgone blu WSQK della stazione radio locale che il gruppo usa per spostarsi nella città di Hawkins.

Ti concederai il Nuovo Anno con questo super set di Lego e Stranger Things?

