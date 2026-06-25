Le prime immagini e la sinossi della trama della serie animata Ghostbusters nota come Night Shift sono state condivise

Negli ultimi giorni, l'Annecy Film Festival ha offerto ai fan una marea di notizie e informazioni su tutto ciò che riguarda l'animazione, con molte informazioni provenienti da Netflix. Lo streaming continua a essere una location privilegiata per l'animazione, e questo continuerà nel 2027 quando la serie nota come Ghostbusters: Night Shift debutterà.

Questo progetto è un seguito di Ghostbusters II, poiché segue un cast di newyorkesi nel 1994 mentre devono affrontare le proprie paure e combattere un gruppo di fantasmi per proteggere nuovamente la Grande Mela dagli invasori soprannaturali.

La sinossi ufficiale della trama aggiunge profondità e colore, aggiungendo quanto segue: "New York City, 1994. Cinque anni dopo che gli Acchiappafantasmi hanno portato a spasso la Statua della Libertà, una nuova minaccia soprannaturale colpisce la Grande Mela. Ora, un gruppo di newyorkesi combattivi deve indossare la tuta, affrontare le proprie paure e scacciare qualche fantasma."

Non conosciamo ancora la data precisa di anteprima di Ghostbusters: Night City, se non che debutterà nel 2027 su Netflix, ma puoi vedere alcune immagini iniziali del progetto qui sotto.