Le prime immagini trapelano che mostrano Sophie Turner in azione nei panni di Lara Croft nella serie Tomb Raider

Poco tempo fa, abbiamo potuto vedere per la prima volta Sophie Turner in costume come Lara Croft per la serie Tomb Raider di Prime Video. Anche se questo ha dato un buon assaggio di cosa aspettarsi, era solo un test del costume per l'attrice nel personaggio e non un esempio chiaro di come sarebbe stata effettivamente in azione durante le riprese. Ora abbiamo una migliore comprensione su questo fronte.

Il Daily Mail ha ottenuto alcune foto e video sul set che catturano Turner mentre gira alcune acrobazie e scene in cui interpreta Lara nello show. Questo offre anche uno scorcio di un altro costume che l'attrice indosserà come la celebre eroina dei videogiochi, in un ruolo che si collegherà e si connetterà con la storia più ampia che i giochi promuoveranno.

Per quanto riguarda chi altro si unirà a Turner in questa serie, ci sono nomi piuttosto importanti, tra cui Sigourney Weaver, Jason Isaacs e Celia Imrie. Keeley Hawes potrebbe persino tornare nel ruolo di Lara Croft, anche se ciò deve ancora essere confermato... Il progetto è inoltre diretto e sotto la direzione di Phoebe Waller-Bridge, una creativa chiave che ha esperienza diretta nella realizzazione di progetti action-adventure a tema storico e da viaggio per il mondo, grazie al ruolo chiave in Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Non sappiamo ancora quando questo progetto di Tomb Raider debutterà effettivamente, ma una ragionevole ipotesi è che dovrebbe arrivare nel 2027, dato che le riprese sono ancora in corso e probabilmente continueranno per un paio di mesi.