Le prime impressioni di Biancaneve sono molto positive

Le polemiche che circondano la versione live-action della Disney di Snow White sono state molte. Si dice che la stessa Disney sia nervosa riguardo al progetto e che idealmente voglia farla finita, riducendo anche la portata della premiere di Los Angeles.

Ma se dobbiamo credere alle prime impressioni che stanno iniziando ad apparire online, il film non è così male come molti potrebbero aver pensato. Tra l'altro, la musica e gli sforzi delle persone coinvolte sono stati evidenziati come due aspetti molto positivi, tuttavia, i nani sono stati criticati piuttosto aspramente, anche perché sono interamente generati al computer.

Paul Klein ha detto quanto segue:

"Potrei pentirmi di averlo detto, ma #SnowWhite è solido. Mi sono piaciuti molto i numeri musicali, in particolare quello di apertura e il bop malvagio della Regina. Zegler è stato fantastico nel ruolo principale e Gadot è stato divertente. Sono davvero i nani in CGI che hanno deluso il film. La scelta è sconcertante".

Christopher Rates It ha ritenuto che il film abbia catturato la magia dell'originale e lo ha descritto come uno dei migliori adattamenti della Disney negli ultimi anni.

"La più grande sorpresa del 2025 è che il film più "controverso" e più odiato dell'anno è in realtà un remake live-action decente.

"#SnowWhite non è solo uno dei loro migliori remake live-action degli ultimi anni, ma è anche un film che ricattura la magia del film del 1937. Rachel Zegler è Biancaneve, e offre una performance così magica.

"I numeri musicali sono indimenticabili, le immagini (non i nani inquietanti) sono incantevoli e la sceneggiatura di Erin Cressida Wilson dà profondità a questo mondo di cui non sapevo la necessità".

Come al solito, queste prime impressioni vanno prese con le pinze; Scopriremo da soli con il tempo se Snow White è in realtà il fiasco con cui è stato a lungo dipinto, o in realtà un film competente.

Cosa ne pensi di Snow White, sarà il flop che tanti rivendicano?