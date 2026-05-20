Le prime impressioni di Masters of the Universe sono sorprendentemente positive

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Il 5 giugno, Master of the Universe arriverà nei cinema di tutto il mondo, e ora stanno iniziando ad arrivare le prime recensioni (grazie, GeekTyrant), e per fortuna sono positive, alcune di esse addirittura molto entusiaste.

La premessa del film è che il Principe Adam sia stato mandato sulla Terra per protezione dalle orde di Skeletor. Da adulto, però, torna, spada in mano e accompagnato dai suoi amici colorati, per affrontare avversari altrettanto vividi. Come si può intuire dato il materiale originale, questa non è una storia super seria, ed è esattamente il tipo di narrazione completamente commerciale che di solito fatica a essere accolta dalle sezioni culturali nei media.

Questo non impedisce a Peter Gray di AU Review di scrivere che il "tempismo comico di Nicholas Galitzine (che interpreta il Principe Adam/He-Man) ruba la scena, notando anche che il film è "pieno di vibrazioni anni '80." Loda anche la performance di Jared Leto nel ruolo di Skeletor

Anche la sceneggiatrice di Collider Perri Nemiroff sembra molto soddisfatta, anche se He-Man apparentemente non è uno dei suoi preferiti. Scrive di essere "stata completamente travolta" e continua: "È decisamente ridicolo, ma il ridicolo funziona quando cast e troupe capiscono appieno che tipo di film stanno facendo e sono entusiasti di dare tutto per dargli vita."

Tra coloro che hanno visto e valutato il film, troviamo anche la già citata collega di Collider Maggie Lovitt, che dice che è un "film pieno di vita e divertimento che davvero non vorresti che finisca" - prima di suggerire che il finale è qualcosa di davvero speciale.

Anche Kenzie Vanunu di Offscreen Central sembra convinto e tira fuori l'artiglieria pesante quando dichiara che "Masters of the Universe essere uno dei migliori film che abbia visto quest'anno non era nella mia lista di bingo, ma eccoci qui."

Un'altra persona molto convinta è il recensore ComicBook.com Chris Killian, che pensa che sia un film caldo e accogliente ma in realtà piuttosto improbabile: "È pazzesco che questo film esista, ma sono così felice che esista. Avevo il sorriso più grande sul volto per tutto il tempo."

Anche il giornalista freelance Scott Menzel ne è altrettanto convinto, scrivendo che "Masters of the Universe potrebbe essere la più grande sorpresa dell'estate," e ha trovato il film divertente dall'inizio alla fine: "Masters of the Universe è tutto ciò che questo ragazzo degli anni '80 voleva e anche di più. È gloriosamente campy, incredibilmente divertente e divertente senza sosta dall'inizio alla fine."

Molti altri hanno visto il film, e il consenso sembra essere che Travis Knight sia riuscito a creare un film davvero divertente basato sulle vecchie action figure Mattel, riuscendo a rivivere quell'atmosfera positiva degli anni '80. Molti mettono anche in evidenza la colonna sonora del film, che sembra essere qualcosa di davvero speciale.

Vedrai Masters of the Universe al cinema tu stesso?