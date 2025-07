Le prime parole ufficiali di Luka Modric da giocatore del Milan

HQ

Tutti sapevano che sarebbe successo, ma è comunque scioccante vedere Luka Modric, una leggenda del Real Madrid per più di un decennio, nono giocatore con più presenze con il club e il giocatore più premiato con 28 titoli tra il 2012 e il 2025, indossare un'altra maglia. Ma oggi è stato ufficializzato: Luka Modric ha firmato un contratto con il Milan per un anno con opzione per un altro.

"Ciao a tutti, sono appena atterrato a Milano, molto felice di essere qui, per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Un grande abbraccio a tutti", ha detto il croato, che compirà 40 anni a settembre, in un post su Instagram.

Ha giocato la sua ultima partita con il Real Madrid la scorsa settimana, una sconfitta per 4-0 contro il PSG, e in seguito ha concesso un'ultima intervista per Real Madrid TV, dicendo che il presidente del club Florentino Pérez "lo ha trattato in modo diverso".

Modric ha firmato per un anno, con l'opzione di prolungare un altro anno. Purtroppo, non giocherà in nessuna competizione europea, dato che il Milan è arrivato ottavo in Serie A l'anno scorso. Il loro obiettivo principale è quello di scalare il campionato per tornare in Champions League: sono secondi solo al Real Madrid in quanto club con più titoli, sei, ma l'ultimo è arrivato nel 2007... con Carlo Ancelotti come allenatore.