Le prime previsioni indicano che Avatar: Fuoco e Cenere avrà un'apertura di 340-380 milioni di dollari, leggermente inferiore a The Way of Water

Avatar: Fuoco e Cenere sta per riscatenare nuovamente la febbre di Pandora e Na'vi in tutto il mondo. Nelle prossime 48 ore il film sarà distribuito praticamente in tutti i mercati del mondo e, grazie alle vendite anticipate dei biglietti (grazie, Deadline) possiamo già vedere che si avvicinerà a centinaia di milioni di dollari. Ma sarà sufficiente?

Le prime previsioni, basate sulle vendite pre-uscita di biglietti oggi in Germania, Francia, Messico, Brasile, Italia, Corea e Stati Uniti, insieme ai territori di Cina, Regno Unito, Giappone, India e Spagna, dove sarà rilasciato venerdì, stimano che il primo weekend sarà compreso tra i 340 e i 380 milioni di dollari, rendendolo la seconda migliore apertura del 2025, solo dietro Zootropolis 2.

Qualsiasi altro film ormai avrebbe scoperto lo champagne del successo, ma non il franchise di James Cameron. Avatar 3, se queste previsioni si avverassero, sarebbe leggermente indietro rispetto a Avatar: The Sense of Water, che è riuscito a incassare il 30% in più nei suoi primi giorni sul mercato statunitense. Non aiuta nemmeno il fatto che i critici siano molto meno impressionati dal sequel questa volta (noi stessi abbiamo una recensione molto approfondita e senza spoiler che ne discute), e che lo classino su Rotten Tomatoes come il film meno attraente dei tre, con un punteggio attuale del 71% (Avatar ha ottenuto l'81% e Avatar: Il senso dell'acqua il 76%).

Tuttavia, con il Natale ancora a pochi giorni di distanza e festività nazionali in molti territori per le festività di Capodanno, Avatar: Fuoco e Cenere può ancora superare il suo predecessore (che ha incassato 2,34 miliardi di dollari, rendendolo il terzo film con il maggior incasso della storia).

Se James Cameron vuole sfruttare quel filmato in un ipotetico Avatar 4 e Avatar 5, 'Fire and Ash' deve raggiungere almeno 2 miliardi di dollari. Buona fortuna, Jake Sully.