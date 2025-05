Le proteste del Primo Maggio sfidano le politiche di Trump sull'immigrazione e sul lavoro Migliaia di persone si radunano in tutti gli Stati Uniti per difendere i diritti dei lavoratori e le tutele costituzionali.

Migliaia di manifestanti si sono riuniti nelle città di tutti gli Stati Uniti il Primo Maggio per denunciare le politiche sull'immigrazione del presidente Donald Trump e la crescente influenza dell'amministrazione sugli interessi delle multinazionali. Avvocati, insegnanti e gruppi sindacali hanno guidato manifestazioni per chiedere maggiori tutele per i giudici, l'assistenza sanitaria e i diritti dei lavoratori, mentre i critici hanno accusato la Casa Bianca di minare la supervisione federale a vantaggio dei miliardari. Puoi dare un'occhiata ad alcune immagini qui. New York NY USA-1 maggio 2025 Gli attivisti marciano lungo la Sixth Avenue a Chelsea a New York per protestare contro la presidenza Trump e altri argomenti, tra cui il conflitto israelo-palestinese, il Primo Maggio // Shutterstock