Le proteste si sono diffuse in Danimarca e Groenlandia per le minacce di Trump: "Mani lontane dalla Groenlandia"

Migliaia di persone si sono radunate sabato nelle città di Danimarca e Groenlandia per protestare contro la rinnovata spinta di Trump a prendere il controllo della Groenlandia. Manifestazioni con lo slogan "Mani lontane dalla Groenlandia" si sono tenute a Copenaghen, Aarhus, Aalborg, Odense e Nuuk, con manifestanti che sventolavano bandiere groenlandesi e cantavano che l'isola non era in vendita.

A Copenaghen, folle si sono radunate davanti al Municipio prima di marciare verso l'ambasciata americana. Gli organizzatori hanno detto che le proteste miravano a inviare un messaggio chiaro che il diritto della Groenlandia all'autodeterminazione deve essere rispettato. "Stiamo manifestando contro le ambizioni americane di annettere la Groenlandia", ha detto Camilla Siezing, presidente dell'Associazione Inuit. "Vogliamo rispetto per la Groenlandia e per la democrazia."

Le manifestazioni sono arrivate mentre Trump minacciava nuovamente di imporre dazi ai paesi che si oppongono al suo piano, affermando che qualsiasi cosa che non fosse sotto il controllo statunitense della Groenlandia era inaccettabile. Le sue dichiarazioni hanno suscitato allarme in tutta Europa, dove i leader vedono la questione come una sfida diretta alla sovranità nazionale e ai principi che sostengono la NATO.

Mentre la Casa Bianca ha indurito il tono, una delegazione bipartisan di legislatori statunitensi in visita a Copenaghen ha cercato di calmare le tensioni. Il senatore Chris Coons ha detto che il Congresso rispettava Danimarca e Groenlandia e ha esortato le persone a non perdere fiducia nell'opinione pubblica americana, anche se sia legislatori repubblicani che democratici avvertivano che l'approccio di Trump rischiava di danneggiare alleanze...